Впереди майские каникулы – время, когда можно не только устраивать пикники, но и наслаждаться искусством. Тем более, что на большие премьеры и лучшие спектакли можно попасть не выходя из дома: единственное, что требуется, – это скоростной интернет и качественная звуковая карта. Про то, на каких площадках смотреть трансляции и записи постановок, с театралами поделились эксперты МТС.

Onlineteatr.com

Пожалуй, самая современная и удобная театральная площадка на русском языке. В заранее известное время зрители присоединяются к онлайн-трансляции из лучших московских театров. Огромное преимущество в том, что во время трансляций можно переключать камеры и смотреть с нескольких ракурсов, что, согласитесь, невозможно, если ты находишься в зрительном зале.

Плюсы: Есть отложенный просмотр, заказ спектакля через личный кабинет, что позволяет смотреть постановку уже в записи в удобное для вас время. Удобная система покупки просмотра, качественное вещание.

Минусы: Только платно, средняя цена просмотра – около 400 рублей. К сожалению, в основном предлагаются драматические постановки, а из музыкальных спектаклей – лишь трансляции балетов театра имени Маяковского.

Сulture.ru

Лучший бесплатный сайт. Здесь можно найти записи старых, когда-то нашумевших постановок, а также почитать качественные рецензии. Выбрать есть из чего: более 500 спектаклей в записи, которые удобно разбиты по жанрам, театрам, годам постановок и актерам.

Плюсы: Есть оцифрованные архивы с великими русскими актерами.

Минусы: Портал образовательный, с акцентом на исторические архивы. Поэтому именно онлайн-трансляции бывают крайне редко. И вообще, современного репертуара пока не очень много.

Digitaltheatre.com

Ведущая мировая цифровая платформа для просмотра спектаклей, на которой собрано более тысячи постановок. Этот сервис чем-то напоминает Netflix*: во-первых, для доступа ко всем спектаклям нужно оплатить месячную подписку (около 10 фунтов стерлингов в месяц); во-вторых, здесь собраны действительно самые резонансные спектакли и шоу; в-третьих, у сайта удобный интерфейс.

Неподготовленному человеку в разнообразии контента можно потеряться, но для начала советуем обратить внимание на постановки британского Royal Exchane Theatre*, шекспировского театра "Глобус", а также на премьеры важных театральных фестивалей, Стэнфордского и Эдинбургского. Также есть разделы с мастер-классами для студентов театральных вузов.

Плюсы: Можно взять просмотр одного спектакля в прокат на 48 часов или купить за небольшие деньги лучшие постановки с мировыми актерами себе в личную коллекцию – навсегда.

Минусы: Далеко не все постановки имеют субтитры на русском языке. Нет бесплатного контента.

Broadwayhd.com

Этот ресурс специализируется исключительно на классике в мюзиклах. Всего за 100 долларов в год (или 8,99 доллара в месяц) можно увидеть мюзиклы "Оклахома" 1999 года, "Джипси", который получил восемь премий Лоуренса Оливье, легендарный мюзикл "Мемфис" и еще более трех сотен постановок. Качество звука и видео практически во всех спектаклях доведено до уровня совершенства.

Плюсы: В коллекции собрано более 300 шоу, и этот список регулярно пополняется.

Минусы: Нет онлайн-трансляций. Нет бесплатного контента.

Theatrehd.ru

Этот сайт не позволит вам смотреть записи спектаклей. Но подскажет, где увидеть в реальном времени на больших экранах – в кинотеатрах. Большой экран имеет свою магию и создает невероятный эффект присутствия. Российская часть проекта состоит из онлайн-трансляций Большого театра. В этом году в проекте участвует 81 город – как миллионники, так и небольшие. Найти свой город и узнать расписание трансляций можно на главной странице проекта.

Плюсы: В проект входят лучшие мировые постановки, трансляция обеспечивается профессиональным светом и звуком, спектакли сопровождаются интервью с актерами и постановщиками.

Минусы: Возможен просмотр только в кинотеатрах.

И все же нет ничего лучше похода в настоящий театр. Но даже в этом поможет интернет: теперь билеты можно купить онлайн без агентской комиссии, по той же цене, что и в театральной кассе – на сайте Ticketland.

*Нетфликс, Ройял Иксченж Фиатэ – прим. ред.