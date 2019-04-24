Праздник, посвященный открытию пассажирской навигации, состоится 30 апреля в Барнауле на набережной Оби.
Как сообщили в региональном Минтрансе, концертная программа начнется в 16:00. На набережной установят сцену, где будут выступать творческие коллективы города.
Основным же событием станет парад речных судов. Запланировано их построение с дальнейшим движением по реке, с кормы каждого судна будут запускаться цветные дымовые шашки.
На мероприятие приглашаются все желающие.
Комментарии
А еще осталось из чего парад то делать? 2 - ПТ, 2 - "Москвы" и баржа "Барракуда"?
А почему не в рабочий понедельник в 11:00 ?
Масса выходных потом будет сходить некуда, а это в рабочий день зачем? Даже если и короткий день все равно не попасть, охото и детей привезти и вообще неправильно это
Ага правда! а что не .....в понедельник с утра пораньше...,