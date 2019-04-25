Достаточно недавно в Барнауле состоялось торжественное открытие студии Sahar & Vosk. И за время своего творчества (по-другому работу профессионалов, пожалуй, не назовешь) у салона появилось большое количество преданных клиентов.

Основатели Sahar & Vosk поставили достаточно амбициозную задачу – открыть студии доступной депиляции в каждом городе России и за ее пределами. На сегодняшний день уже 70 стильных, уютных и современных салонов по России, странам СНГ и даже в Европе делают своих гостей счастливыми за счет оказания качественных услуг депиляции.

Sahar&Vosk специализируется только в сфере удаления волос, поэтому достигла в этом совершенства.

Три основных направления:

ваксинг – удаление волос с помощью воска;

шугаринг – удаление волос с помощью сахарной пасты;

лазерная эпиляция – удаление волос с помощью гибридного лазерного луча.

Остается лишь выбрать наиболее оптимальный для себя вариант и довериться коллективу, который позаботится о красоте, здоровье и гладкости кожи. И в целом о вашей уверенности в себе.

ВАКСИНГ

Одна из разновидностей депиляции, при которой на обрабатываемую зону наносится жидкая смесь на восковой базе. После застывания она удаляется вместе с волосками. В основном процедура проводится на ногах или руках. Однако ее могут проводить и для удаления нежелательной растительности в интимной зоне, подмышечных впадинах или на лице.

Главное преимущество депиляции воском в том, что она справляется с любым типом и длиной волос.

Чтобы после депиляции кожа выглядела гладенькой и здоровой, не рекомендуется перед процедурой использовать скраб или посещать солярий, сауну.

Результат после процедуры сохраняется около трех недель. При регулярной депиляции волоски истончаются и становятся мягкими, поэтому каждая последующая процедура проходит менее болезненно.

ШУГАРИНГ

Депиляция сахаром, карамельная депиляция, персидская депиляция… Одни только вариации названий вызывают очень вкусные ассоциации, согласны?

А если учесть, что это одна из древних косметологических процедур, корни которой начинаются в Древнем Египте, в ее эффективности сомневаться не приходится.

Шугаринг имеет ряд преимуществ перед другими методами удаления волос:

гипоаллергенность – благодаря натуральному составу риск аллергических реакций сведен к минимуму;

безопасность – за счет температуры пасты 36-38 градусов, получить ожог или травмировать кожу при депиляции невозможно;

дополнительный уход за кожей – по сути, процедура шугаринга, помимо удаления волос, является еще и механическим пилингом, так как к сахарной пасте прилипают ороговевшие клетки эпидермиса и отшелушиваются в процессе депиляции;

эффективность – при удалении волос шугарингом происходит механическое травмирование фолликула, поэтому уже после первой процедуры волосы начинают терять пигмент, становятся мягче, реже и тоньше.

Лазерная эпиляция

А это метод радикального удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения. Инженеры, которые создали это чудо техники, проявили заботу о всех желающих избавиться от нежелательной растительности на теле. ⠀

Многие боятся отправляться на эту процедуру, потому что в обществе о лазерной эпиляции до сих пор существуют определенные негативные шаблоны. Развенчаем их.

Дорого. Да, стоит в 2-4 раза дороже других видов, но зато после 6-8 сеансов эффект держится не пару-тройку недель, а 2 года. Полное отсутствие волос. Поэтому путем нехитрых математических сложений можно прийти к тому, что расходы получаются аналогичные. Вот только вау-эффект другой.

Экономия времени – на лазер потребуется всего минут 30. ⠀

Вред здоровью. Аппарат студии Sahar&Vosk работает по технологии SHR — super hair removal (супе хеэр ремовал). Это новейшая разработка, которая не только эффективна, но и безопасна. А еще ее эксплуатация менее финансово затратна для салона, а, соответственно, более доступна для клиентов.

Итак, 7 причин сделать лазерную эпиляцию :

1. Она позволяет избавиться от любой растительности.

2. Только лазер удаляет волосы безболезненно.

3. Процедура эпиляции лазером выполняется довольно быстро.

4. Лазерную эпиляцию можно делать без привязки к сезону.

5. Лазерный луч – самый гипоаллергенный инструмент для удаления волос.

6. После лазерной эпиляции вы никогда не столкнетесь с врастанием волос.

7. Самые высокие показатели эффективности именно у лазерной эпиляции.

Студия доступной депиляции Sahar & Vosk, подняв для себя высокую планку, делает все, чтобы держать достойный уровень обслуживания. Поход в этот салон – это не просто рядовое посещение косметической процедуры, а приятный и расслабляющий отдых.

Соблюдение чистоты, жесткие санитарные правила и нормы; профессиональные мастера, имеющие все необходимые дипломы и сертификаты, подтверждающие их квалификацию; максимальный комфорт и уют – это лишь малый перечень преимуществ Sahar & Vosk.

Кроме того, новый для Барнаула салон поддерживает систему лояльности к клиента – постоянно проводятся разнообразные акции с притягательными скидками на услуги. Следить за ними в режиме онлайн можно в социальных сетях студии.

К примеру, сейчас, придя с подругой или мамой, можно получить абонемент со скидкой 50%.

Sahar & Vosk

Студия доступной депиляции

г. Барнаул, пр. Ленина, 26

Часы работы: ежедневно 10:00–21:00

Телефон: 8-923-776-98-88

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