Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин на своей странице в Instagram назвал Василия Шукшина одним из главных авторов ХХ века русской литературы.
"Сегодня Всемирный день книги, а значит, время рассказать о своем любимом произведении. Несмотря на напряженный рабочий график, не могу не поделиться с вами своим главным литературным открытием в жизни: это "Рассказы" Василия Макаровича Шукшина", – написал Хорохордин.
По его словам, Шукшин – один из лучших российских авторов ХХ века.
"Его произведения я читал еще в школе, но и сегодня нередко вспоминаю их и перечитываю. Любимый рассказ – про баню. "Алеша Бесконвойный", – заключил Хорохордин.
Отметим, что в 2019 году отмечается 90-летие великого кинематографиста и писателя. В рамках празднования юбилея в Алтайском крае пройдут масштабные "Шукшинские дни на Алтае".
Комментарии
В тексте один из лучших, с этим можно согласиться...