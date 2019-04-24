Новый тип купейных вагонов презентовал холдинг РЖД накануне, сообщает РИА "Новости".
В новых купе бежевые стены и синие полки. Нижние полки в сложенном виде являют собой диван с подголовниками. За подголовниками расположены небольшие сейфы с электронными замками.
Верхние полки в собранном виде выглядят как часть стены. Столик между нижними сиденьями откидывается вверх, освобождая место.
Кроме того, впервые в вагонах массовой серии оборудованы душевые кабины. В коридоре имеются сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, микроволновку и холодильник.
Всего до 2025 года предусмотрена поставка 3,7 тысячи новых пассажирских вагонов – одноэтажных и двухэтажных, купейных и плацкартных.
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