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Забить свой звездный гол: чемпионат по футболу среди детских домов в Барнауле

, ИА "Амител"
Сибирский этап Открытых всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов впервые пройдет в Барнауле

25 апреля 2019 года в Барнауле в СК "Темп" состоится Сибирский этап соревнований по футболу "Будущее зависит от тебя", которые проводят для воспитанников детских домов компания "МегаФон", Российский футбольный союз, Министерство спорта и Министерство просвещения Российской федерации. В столице Алтайского края встретятся 15 команд из восьми регионов России, ставшие лучшими на этапе отборочных игр у себя дома. Победители получат путевку в Сочи, где в конце мая состоится финал турнира и будет разыгран кубок "Будущее зависит от тебя".

В Барнаул приедет и команда "Тотем", которая в этом году попробует защитить свой чемпионский титул. В 2018 году красноярские ребята удостоились чести лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и вместе с ним посмотреть матч открытия Чемпионата мира в Москве. В этом же году мальчишки из "Тотема" на Красной площади сыграли товарищеский матч со звездами мирового футбола и даже обменялись футболками с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Алтайский край в этом году уже поставил своеобразный рекорд по числу участников отборочного этапа 17 апреля – в соревнованиях приняло участие почти 300 детей и 30 команд. Поэтому второй этап чемпионата, который до этого 14 лет подряд проходил в Новосибирске, мы решили провести в Барнауле. Мы уверены, что ребятам из других регионов Сибири понравится этот город, и они увидят много нового и интересного", – отметила директор Сибирского филиала "МегаФона" Галия Сайфутдинова.

История сибирских команд

Сибирские команды – одни из самых титулованных за всю историю соревнований "Будущее зависит от тебя". За последние пять лет сибиряки четыре раза становились чемпионами: в 2014 году победу праздновали юноши из Новосибирска, в 2015 и 2016 годах золотые медали завоевала команда "Гагаринец" из города Канска Красноярского края, став первой и пока единственной командой, сумевшей защитить свой титул на следующий год. В 2018 году чемпионами страны стали воспитанники Красноярского детского дома №1 из команды "Тотем". А в 2010 году первое место в чемпионате "Будущее зависит от тебя" заняли команды из Красноярска и Минусинска – с тех пор больше не было примеров, чтобы золотые медали первенства одновременно завоевывали команды из одного региона страны.

 

"Будущее зависит от тебя" впервые прошел в Санкт-Петербурге в 2005 году, а в 2008 году стал проводиться в других регионах России. С 2012 году соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта Российской федерации и являются единственным турниром для детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим поддержку со стороны государства.

Начало игр Сибирского этапа – в 10:00
Место проведения – СК "Темп", 1-й Балтийский пр., 9
Официальный сайт соревнований
#БЗТ#БудущееЗависитОтТебя

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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