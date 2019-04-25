Каждый из нас когда-либо слышал, что лазерная коррекция – это страшно, больно, дорого, небезопасно, а лазер может повредить глаз. Но это всего лишь заблуждения, которым нам легче поверить, чем решиться на офтальмологическую операцию. Специалисты клиники "Евростиль" готовы опровергнуть все эти заблуждения и мифы и рассказать всю правду о лазерной коррекции зрения.

МИФ 1. Лазерная коррекция – это дорого.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Если вы считаете, что 50 000 рублей за лазерную коррекцию зрения – это дорого, просто помните: примерно столько же вы потратите на очки и контактные линзы за 4 года. А сама возможность обрести идеальное зрение навсегда – бесценна! Кроме того, нашим пациентам мы советуем воспользоваться их правом на получение социального налогового вычета в размере 13% от стоимости операции, предоставляя все необходимые документы.

МИФ 2. Лазерная коррекция – это небезопасно и больно.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Операция выполняется при помощи высокоточного лазера при участии хирургов с 30-летним стажем работы в области микрохирургии глаза. Каждый оперирующий врач провел тысячи операций пациентам с различными проблемами зрения. А оборудование, которое применяется для операций в "Евростиле", используется в ведущих клиниках США, Сингапура и других высокоразвитых странах.

Процедура лазерной коррекции проводится под местной анестезией с помощью глазных капель, что делает ее совершенно безболезненной. Небольшой дискомфорт пациенты могут ощущать после хирургического вмешательства, но он исчезает уже спустя несколько часов. Многие наши пациенты, возвращаясь домой после операции, начинают заново открывать мир.

МИФ 3. Операция пройдет неудачно, и я потеряю зрение.

РЕАЛЬНОСТЬ:

За тридцать лет мировой практики лазерной коррекции зрения и тринадцатилетний опыт работы нашей клиники не зафиксировано ни одного такого случая! Благодаря тому, что эксимерная лазерная установка имеет систему слежения за микродвижениями глаза и систему распознавания глаза, случайное смещение луча просто исключено. Сегодня технологии постоянно совершенствуются, поэтому риски осложнений при лазерной коррекции уже удалось свести к 0,5 процента. Кроме того, каждая лазерная коррекция зрения предваряется полной диагностикой зрения пациента. Врач, обнаружив индивидуальные противопоказания к лазерной коррекции, обязательно сообщит об этом пациенту и предложит ему другой вариант решения проблемы.

МИФ 4. После операции необходимо регулярное посещение офтальмолога.

РЕАЛЬНОСТЬ:

После операции вам действительно придется несколько раз посетить офтальмолога, который проверит состояние ваших глаз и зрение. Первое посещение врача – на следующий день после операции. Офтальмолог проводит осмотр, чтобы убедиться в должном заживлении и отсутствии воспаления и инфекции. Второе посещение – через неделю после операции, третье – спустя три месяца. В дальнейшем пациентам клиники "Евростиль" рекомендуется посещать врача-офтальмолога не реже одного раза в год. Среди наших пациентов много тех, кто сделал операцию 5, 7, 10 лет назад, но по-прежнему проходят плановый осмотр раз в год.

МИФ 5. После операции я надолго "выпаду" из жизни.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Лазерная коррекция зрения – амбулаторная операция, которая длится не более 15 минут. Врач-офтальмолог очень подробно рассказывает пациенту о каждом этапе операции. Когда пациент знает, что с ним будет происходить в следующую минуту, он перестает волноваться и больше доверяет профессионализму врача. Уже через пару часов после операции вы сможете вернуться к привычной жизни. Полное восстановление занимает от 4 до 14 дней. На время реабилитационного периода пациенту клиники "Евростиль" выдается больничный лист. Воспользуйтесь этим временем и устройте себе небольшой отпуск, откуда вы вернетесь новым человеком!

Кроме того, только в мае и июне 2019 года пациенты клиники "Евростиль", сделавшие лазерную коррекцию зрения, получают в подарок солнцезащитные очки с поляризацией.

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"

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