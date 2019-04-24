Сроки обязательного перехода на онлайн-кассы организаций и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, общепитом и предоставлением услуг населению, могут перенести с 1 июля текущего года на 2020 год, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в управлении ФНС России по Алтайскому краю.

"Сроки перехода на онлайн-кассы перенесли на 2020 год. Нормативного документа пока нет, но мы имеем определенные указания: ситуацию с установкой контрольно-кассовой техники (ККТ) не педалировать. Связано это с тем, что территории четырех опытных регионов, в которых введен налоговый режим по налогу на профессиональный доход, показывают свою эффективность. Достаточно активно люди там регистрируются", – сказал собеседник агентства.

Причем регистрация налогоплательщика в качестве самозанятого позволяет не устанавливать ККТ, а работать с мобильным приложением, которое можно установить на мобильном телефоне.

Вместе с тем, в пресс-службе УФНС "Интерфаксу" пояснили, что пока официального документа об изменении сроков обязательного перехода на ККТ нет.

По оценкам налоговой службы, в Алтайском крае действует порядка 30 тысяч налогоплательщиков в сфере услуг, общепита и розничной торговли, в том числе не привлекающих наемных сотрудников, которые обязаны перейти на онлайн-кассы с 1 июля текущего года, если не будут изменены сроки.

Ранее сообщалось, что число онлайн-касс в Алтайском крае к 1 июля может достигнуть 67 тысяч штук.