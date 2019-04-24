Туристы массово отказываются платить курортный сбор в Белокурихе

Размер курортного сбора предлагают уменьшить в Алтайском крае из-за того, что туристы отказываются его платить. Как сообщил на встрече губернатора и туристского сообщества региона в рамках Международного туристского форума VISIT ALTAI председатель Белокурихинского городского совета депутатов Сергей Криворученко, после увеличения размера курортного сбора количество отказов от его оплаты выросло в разы.

"За 8 месяцев прошлого года мы получили в пределах 50 жалоб, отказов от оплаты курортного сбора, за один только январь этого года (когда курортный сбор поднялся с 30 до 50 рублей) уже 152 случая, когда люди отказываются платить курортный сбор. Наверное, рост курортного сбора несвоевременный, поэтому мы рассмотрели этот вопрос на очередной сессии Совета депутатов и приняли решение снизить его до 30 рублей – вернуться к той планке, которая была в 2018 году", – рассказал Сергей Криворученко.

Также председатель Белокурихинского городского совета депутатов предложил освободить от оплаты курортного сбора жителей Алтайского края. По его словам, в последние 3-4 года среди туристов в Белокурихе стало много жителей нашего региона. Алтайский край вошел в тройку лидеров по числу туристов в городе-курорте, хотя раньше он находился на 8-9 месте.

Другие предложения Сергея Криворученко касались налоговых льгот для отдыхающих на курорте и для организаций, которые направляют на лечение сотрудников. Он считает, что налоговый вычет должны делать не только со стоимости лечения, но и со стоимости проживания, питания, то есть с полной стоимости путевки.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что этот вопрос регулируется федеральным законодательством, но пообещал выступить с законодательной инициативой.

"Я за, конечно, давайте вычтем все, включая перелет откуда-нибудь. Тем более подоходный налог платится в других регионах. Я за, но думаю, что это нереально. Но я готов выступить с законодательной инициативой", – сказал Виктор Томенко.

Напомним, на встрече с губернатором присутствовало около 30 человек: представители Алтайской региональной ассоциации туризма, Ассоциации развития сельского туризма "Крестьянское гостеприимство", санаторно-курортного комплекса, гостиничного бизнеса, профильных учебных заведений, которые готовят кадры для отрасли, спортивных федераций и др. Каждый имел возможность высказать свои предложения по развитию отрасли.