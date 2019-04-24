Водитель на автомобиле выехал на встречную полосу и на огромной скорости проехал по участку улицы Ленина в Бийске, едва не сбив пешеходов на зебре.
Опасный момент попал на видеорегистратор одного из горожан. Известно, что инцидент случился 22 апреля, отмечают в паблике "Инцидент Бийск".
В кадре видно, как машина на большой скорости с заносом проехала по встречной полосе и едва не задела одного из пешеходов на зебре.
Комментарии
опять тоета
Вообще-то не по встречке, это одностороннее трехполосное движение.Но скорость конечно запредельная
тут каждый день такие - едва
всех в новостную?
собьют тогда пишите