Соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту/ Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Краевые соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту состоялись в Барнаульском учебном центре ФПС 24 апреля. В них приняли участие представители отрядов федеральной противопожарной службы со всего Алтайского края.
Каждый участник команды, надев боевую одежду пожарного, весь комплект снаряжения и дыхательной аппарат за спину, поочередно в определенной последовательности проходит на скорость супертяжелую полосу препятствий. Упражнения с гирей и другими спортивными снарядами, перемещение автопокрышек различными способами, бег с отягощением, работа с рукавами и спасение условно пострадавшего – все это входит в программу пожарно-спасательного многоборья.
Во время этих соревнований огнеборцы переносят нагрузку, которая ждет их в условиях реальной работы, проводимой, к примеру, при ликвидации последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Комментарии
На 3-м фото
Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Споёмте перед стартом -
У нас ещё в запасе
Четырнадцать минут.
красавчики)))
а в на взлетной все толстые