Все места в детских садах Барнаула на 2019 и 2020 годы распределят 25 апреля, как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова начальника отдела дошкольного образования комитета по образованию Ирины Синенко.

Списки детей, зачисленных в детские сады, будут вывешены в фойе комитета по образованию и опубликованы на интернет-сайте комитета (раздел "Система образования" – "Дошкольное образование").

Там же будет размещена информация как получить путевку в детский сад и что делать, если ребенка в списках не оказалось.

Путевки можно получить с 13 мая по 28 июня как в комитете по образованию (ул. Союза Республик, 36а), так и в детском саду, куда ребенок распределен.

Как отметила Ирина Синенко, все дети в возрасте 3-4 лет будут обеспечены местами в детских садах. Так, свободных мест для малышей 1-1,5 года в Барнауле 640 (почти половина от потребности), 2-3 лет – 3679 мест (54%). Однако, по словам Ирины Синенко, эти цифры не являются окончательными – в реконструируемых зданиях дошкольных учреждений создается 506 мест для детей ясельного возраста. Часть ремонтируемых объектов уже включены в процедуру комплектования, поэтому к августу появятся дополнительные вакантные места для детей до трех лет.

Напомним, что на сегодняшний день в городе строится шесть детских садов (в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023, в пос. Власиха и по ул. Папанинцев, 119). Работать они начнут уже в первом квартале 2020 года. Плановая мощность новых детских садов почти полторы тысячи мест, из них 640 – для детей ясельного возраста. Кроме того, ведется проектирование еще четырех детских садов в кварталах 2009, 2010, 2033 по ул. Фурманова, 22, строительство которых начнется уже в следующем году.