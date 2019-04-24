Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек.
Как передает РИА "Новости", соответствующее заявление Бастрыкин сделал во время своего выступления на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.
"Причина – унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали сокурсники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", – заключил глава СКР.
Напомним, 17 октября прошлого года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взорвал бомбу. В результате погиб 21 человек, включая самого стрелка, который свел счеты с жизнью.
Комментарии
Этого мальчика в Керчи все время унижали сокурсники
С психикой однозначно проблемы, причем здесь конкретные сокурсники и все подряд? Ну еще можно представить, что доведенный парень, выбирает главного обидчика и бьет его ножом в печень или из травмата в глаз. Но причем тут теракт? Тут и с психикой проблемы и может кто-то поруководил извне
Говорят, все таки это был теракт. А Росляков - козел отпущения. Запудрили мозги и снабдили всем необходимым. Кто и зачем - неизвестно...
Странная месть, а те кто травил пострадали, будут наказаны?