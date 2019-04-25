Строительство – сложный и ответственный процесс, который включает в себя не только возведение самого здания, но и ряд подготовительных этапов. Одним из первоначальных и ключевых этапов строительства являются инженерные изыскания. В преддверии строительного сезона корреспондент Amic.ru встретился с генеральным директором компании ООО "АлтайТИСИз" Евгением Горловым. Именно его компания участвовала в строительстве более 70% зданий в регионе.

Для начала строительства нужен проект, необходимы сведения о площадке строительства: рельеф и исследование физико-механических свойств грунта, наличие загрязнений воды, воздуха, шумовые воздействия и т.п. Как в отдельности, так и в совокупности характеристики площадки влияют на принятие тех или иных проектных решений, выработку их технико-экономического обоснования и стоимость всего цикла строительства.

Одним из ведущих предприятий, осуществляющих весь комплекс инженерных изысканий в нашем регионе, является Алтайский трест инженерно-строительных изысканий ("АлтайТИСИз"). Трест был основан в 1963 году и уже более 55 лет является флагманом отрасли. Со дня основания ни одно крупное строительство на территории Алтайского края не обходилось без его участия.

За более чем полувековую историю трест принял участие в строительстве тысяч зданий и сооружений, среди которых более 70% корпусов промышленных предприятий Алтайского края, таких как "Алтай-Кокс", ТЭЦ-2", ТЭЦ-3, Бийский олеумный завод, а также социально значимых объектов, таких как Дворец спорта и зрелищ, Обской мост в Барнауле, особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь", Перинатальный центр и 85% жилого фонда Алтайского края.

В тоже время деятельность компании известна и далеко за пределами нашего региона, так как инженеры треста работали и работают сейчас на территории России, принимали участие в таких проектах, как техническое перевооружение завода "КамАЗ" в Набережных Челнах, строительстве сетей космодрома "Восточный", нефтепроводов Ангарск – Находка и Восточная Сибирь – Тихий океан и др. Сегодня в распоряжении специалистов инженерно-геологические карты Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Горно-Алтайска, Алейска, Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода.

Рассказывая о деятельности предприятия, Евгений Горлов подчеркнул, что за весь период своей работы компания переживала и взлеты, и падения, чутко реагируя на различные экономически факторы, при этом уровень результатов работы всегда был и остается на высоте. Основным секретом долголетия и успеха компании являются ее сотрудники, которые во все времена душою болели и болеют за свое дело. Именно поэтому возглавлять компанию для него сегодня не только почетное, но и ответственное дело. Важно не только сохранить накопленный годами научный и производственный потенциал, но и выстроить работу с учетом потребностей современного строительного рынка с применением новых технологий.

Ни для кого не секрет, что качественно выполненные изыскания, в частности инженерно-геологические, – это залог надежности, долговечности и прочности любого здания, будь то многоквартирный дом, огромный завод, дорога, иной линейный объект или частный дом, а хорошо изученная площадка строительства – это возможность минимизировать себестоимость стройки путем оптимизации запаса прочностных характеристик несущих конструкций.

"Сегодня мы – современное предприятие, способное выполнить весь комплекс проектно-изыскательских работ, – с гордостью отмечает генеральный директор. Последние несколько лет компания активно занимается модернизацией своих производственных мощностей, это и реконструкция, и ремонт помещений, покупка новой техники, приборов, расширение области аккредитации действующих лабораторий, установление тесных связей с ведущими вузами региона, формирование научного совета за счет привлечения талантливой молодежи и расширения функций технического совета, основу которого составляют ведущие специалисты, имеющие богатый опыт работы", – рассказал Евгений Горлов.

Лаборатория

Жемчужина и гордость компании – единственная в Западной Сибири аттестованная грунтовая лаборатория. Ее уникальность заключается в том, что она оснащена 120 приборами (компрессионные, сдвиговые и т.п.), и тем, что в ее составе трудятся шесть опытнейших сотрудников. В совокупности оснащенность и опыт делают эту лабораторию самой производительной за Уралом по пропускной способности и срокам. Надо отметить, что в ходе осмотра меняется представление о лаборатории, как о кабинете с пробирками, потому что она представляет собой ряд изолированных помещений общей площадью более 250 кв.м. Есть помещения для приема монолитов, их хранения и вскрытия.

Принцип работы грунтовой лаборатории заключается в том, что с площадки при бурении отбираются грунты нарушенной и ненарушенной структуры, которые упаковываются и маркируются в зависимости от места отбора, номера скважины, глубины залегания, периода отбора и др. Затем все монолиты, а это, как оказалось, сотни килограммов грунта, доставляются в трест, где каждый образец вскрывается вручную и загружается на приборы. В среднем за неделю работы через лабораторию проходит около двух тонн грунта.

Имеются в "АлтайТИСИз" и собственная лаборатория химического анализа, лаборатория радиационного контроля и метрологическая лаборатория.

Лабораторные исследования в работе треста играют особую роль, поскольку от качества и результатов исследований зависит конечный результат. Объем лабораторных работ и их результаты составляют более 60% общего цикла изысканий. Именно поэтому уже приобретены еще 50 приборов для исследования грунтов, в ближайшее время планируется их установка.

Не менее важен в работе треста архив, в котором хранятся все без исключения материалы инженерных изысканий прошлых лет. Всего в архиве треста хранятся отчеты более чем по 23,5 тыс. объектам, и если учесть, что по каждому объекту проводились различные изыскания, например, геологические, экологические и геодезические, то общее количество выданных отчетов составляет около 70 тысяч. С 2008 года архив дублируется в электронном виде для удобства работы, но от бумажных отчетов компания отказываться не планирует. Архив стал настолько обширным, что помещения площадью 150 квадратных метров стало просто не хватать. В ближайшее время бумажный архив должен переехать в более просторное помещение. Только за последние два года трестом было сдано 352 отчета, а это ни много ни мало около одной тысячи изысканий.

Евгений Горлов отмечает, что архивные данные позволяют сотрудникам треста еще на стадии подготовки к выполнению инженерных изысканий оценить геологическую изученность района и предложить заказчику наиболее оптимальные объемы работ, что в свою очередь значительно сокращает сроки и затраты.

"Мы стараемся выдавать заказчику реальную картину площадки строительства, дабы избежать каких-то проблем на этапе строительства или эксплуатации. Некоторые пытаются сэкономить на инженерных изысканиях, что потом приводит к многочисленным проблемам при возведении объекта", – говорит Евгений Горлов.

Проблемы отрасли

Директор предприятия сетует, что в течение нескольких последних лет накопилось много проблем в отрасли. В частности, отсутствие единых стандартов качества, ценовой демпинг, низкое качество инженерно-строительных изысканий, отсутствие заинтересованности у ряда застройщиков в проведении полного комплекса инженерных изысканий.

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что в настоящее время отсутствуют действенные механизмы контроля качества изыскательских работ, а статистика говорит о том, что сегодня порядка 80% результатов инженерных изысканий фальсифицируются, потери застройщиков в целом по стране из-за этого оцениваются в сотни миллиардов рублей в год.

"Живых примеров лично я могу привести огромное множество, – это и использование незаконно полученных архивных данных, фальсификация отчетов и откровенный подлог. Профессионал не может не думать об устойчивом развитии той отрасли или предприятия, в которых он трудится, при этом он старается совершенствовать свое мастерство, повышать квалификацию, созидание и качество. Разница между этими ипостасями видна сразу, и удивительно, что некоторые из заказчиков ее не чувствуют", – уверен он.

По словам Горлова, рынок остро нуждается в механизме контроля полноты и достоверности изысканий, установлении единых стандартов качества, и разработать его можно только совместными усилиями представителей строительного комплекса. Одной из наиболее продуктивных на сегодняшний день площадок для диалога с представителями строительного сообщества, администрацией города и края является Союз строителей Алтайского края.

Взгляд в будущее

Компания сегодня кроме изыскательской деятельности активно развивается в сфере проектирования, специалистами "АлтайТИСИз" за последние два года выполнен ряд проектов по новому строительству, капитальному ремонту, запроектированы линейные объекты, объекты водоснабжения, электроснабжения и т.д. В планах и дальше расширять свои сферы деятельности, в том числе за счет проведения строительно-монтажных работ, тем самым предлагать заказчику комплексный подход к строительству.

"Мы готовы и дальше наращивать свой потенциал: активно ведем научную деятельность, техническое оснащение и выходим на новые горизонты. "АлтайТИСИз" был, есть и будет", – уверен Евгений Горлов.

Контакты: город Барнаул, улица Деповская, 15.

Телефон: (2582) 560-500.

Сайт: altaitisiz.ru