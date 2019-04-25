Масштабный фестиваль "Вкусные выходные на Алтае" состоится в Барнауле в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" 18 мая 2019 года. В этот день в историческом центре города на глазах у гостей и жителей краевой столицы будет приготовлен самый большой 100-литровый йогурт из алтайских продуктов. Инициатором нового рекорда выступает Барнаульский молочный комбинат.
Площадка фестиваля расположится на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина у гостиницы "Алтай".
Ожидается, что почетным гостем гастрономического мастер-класса станет губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его на минувших выходных пригласили лично принять участие в приготовлении уникального 100-литрового йогурта. Молочный напиток станет новым продуктовым рекордом в России.
Как отмечают на Барнаульском молочном комбинате, для приготовления йогурта понадобится более 120 литров молока, 30 килограммов ягодного джема, 5 килограммов шоколадной крошки.
Кроме нового рекорда, гостей "Ночи музеев" ждет увлекательная программа. В гостинице "Алтай" в рамках акции пройдет экскурсионная программа "История в деталях". Также в конференц-холле гостиницы будет организован киноклуб и викторина от кинотеатра "Пионер". А на уличной площадке состоится первый в истории Барнаула чемпионат по аэрохоккею.
Масштабный фестиваль пройдет 18 мая с 19:00 до 21:00 часа, по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 24.