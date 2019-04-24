Президент Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Инициатором проекта стало правительство страны. Согласно закону, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать, например, принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период.

Это наказание может быть заменено на лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заключения увеличиваются: от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.