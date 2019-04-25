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Выгодно всем: Альфа-Банк, "Яндекс" и MasterCard создали карту с кешбэком до 10%

, ИА "Амител"
Карта дает скидки и кешбэк на различные популярные сервисы – от такси до ресторанов

Альфа-Банк вместе с "Яндексом" и MasterCard предложили пользователям карту "Яндекс.Плюс". С такой картой пользоваться сервисами "Яндекса" выгоднее: она дает кешбэк до 10% на такси, еду, драйв, афишу и не только – всего в списке 15 сервисов. Кроме того, ее обладатель получает кешбэк до 5% в категории рестораны, развлечения, спорт, образование и 1% на остальные покупки. Выпуск и обслуживание дебетовой карты бесплатны.

"Мы рады предложить удобную и выгодную карту, с помощью которой клиенты банка могут воспользоваться кешбэком и скидками на все продукты и услуги "Яндекса". Для нас очень важен запуск совместного продукта, так как он дает доступ клиентам к лучшим сервисам – как банковским, с нашей стороны, так и нефинансовым со стороны нашего партнера", – говорит руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

"Яндекс.Плюс" – это карта World Mastercard*, кредитная или дебетовая. Она подходит для повседневных покупок, онлайн-платежей и переводов, на нее можно получать зарплату, с ней удобно путешествовать. Главное преимущество карты – кешбэк на все:

  • 10% на поездки с "Яндекс.Такси" и 5% в остальных сервисах, включая маркетплейс "Беру", "Еда", "Драйв", "Афиша" и "Путешествия". Сервисы с десятипроцентным кешбэком будут сменять друг друга каждые три месяца. Так, в "Такси" он будет действовать до конца июля 2019 года, а начиная с августа 2019 года кешбэк 10% можно будет получить за оплату покупок в другом сервисе.
  • 5% на покупки сразу в четырех категориях: рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги.
  • 1% на все остальные покупки.

Кешбэк начисляется ежемесячно в российских рублях.

Еще выгоднее карта будет вместе с подпиской на "Яндекс.Плюс": пользователи получают скидки на "Такси" и "Драйв" в дополнение к кешбэку, полный доступ к "Яндекс.Музыке", бесплатную доставку покупок в маркетплейсе "Беру" и другие преимущества. Если тратить по карте от 5000 рублей в месяц, плата за подписку полностью возвращается в виде кешбэка.

"С банковской картой "Яндекс.Плюс" пользователи смогут получить еще больше от сервисов "Яндекса". Эта карта пригодится и тем, кто регулярно ездит на "Яндекс.Такси", и тем, кто иногда покупает билеты на "Яндекс.Афише", и даже тем, кто вообще не пользуется нашими сервисами. Кешбэк на любые покупки и бесплатное обслуживание делают карту "Яндекс.Плюс" выгодной для всех", – говорит операционный директор "Яндекса" Грег Абовский.

Клиенты банка могут заказать и выпустить карту всего за минуту в мобильном приложении "Альфа-Мобайл". Карту можно сразу добавить в Apple Pay* и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете. При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, который он указал при заказе карты, или с помощью курьера – в удобное для него время.

Кроме того, заказать карту можно на сайте Альфа-Банка, "Яндекса" и получить в любом отделении Альфа-Банка, или ее доставит курьер.

"Россия – одна из стран, где внедрены самые передовые мировые инновации в платежных технологиях, и где жители активно пользуются картами. Россияне любят безналичную оплату за быстроту и удобство и ценят привилегии и финансовые возможности, которые связаны именно с банковскими картами, – кешбэк, бонусы, специальные предложения. В недавнем опросе ВЦИОМ 8 из 10 человек отметили, что именно наличие кешбэка является для них главным фактором при выборе карты, – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. – Карты, которые мы представили сегодня, не только предлагают выгодные условия, но и объединяют уникальные преимущества каждого из партнеров проекта".

Обслуживание кредитной карты – первый год бесплатно, со второго года стоимость обслуживания составит 490 рублей.

*Уорлд Мастеркард, Эппл Пэй – прим. ред.
*АО "Альфа-Банк"

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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