Военный советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин не советует победителю президентских выборов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным "один на один".
По его мнению, переговоры с президентом России необходимо вести только при посредничестве ведущих стран Запада.
"Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потому что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР…. Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один", – цитирует Апаршина ТАСС.
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