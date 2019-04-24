Представители гостиничного бизнеса попросили губернатора Алтайского края Виктора Томенко бороться с теневым бизнесом по краткосрочной аренде квартир. Просьбу на встрече губернатора с турсообществом края озвучил директор гостиницы "Барнаул" Сергей Воронов.

"Наш болевой момент – конкуренция со стороны "нелегалов", неорганизованных средств размещения. В частности это аренда посуточно. На сегодняшний день посуточно сдается около 300 квартир в день. Законодательно это разрешено, но я так понимаю, законодатель подразумевал долгосрочную аренду. Понятно, что кому-то нужны квартиры на длительный срок. Это нормальная деятельность. Но когда квартиры сдают посуточно – это же гостиничная деятельность. Мы не можем конкурировать с этой категорией "бизнеса", потому что основная их часть не зарегистрирована, они не отчисляют налоги, платят "черную" зарплату, за ЖКХ платят по тарифам населения", – сказал Сергей Воронов.

По мнению эксперта, участников бизнеса по краткосрочной сдаче квартир необходимо выводить из тени.

Сергей Воронов также рассказал о современном состоянии гостиничного бизнеса в Алтайском крае. Он отметил, что сейчас он сконцентрирован, в основном, в Барнауле и Белокурихе. За последние несколько лет количество средств размещения (разных типов гостиниц и хостелов, – прим. ред.) выросло в несколько раз. "В 2008 году было 32 средства размещения, уверенно стоящих на ногах, позиционирующих, продвигающих себя. В 2013 году их стало 83, в 2019 году – 170. Данные даю из общедоступного "2ГИС", – рассказал Сергей Воронов.

Троекратный рост числа гостиниц, по его словам, произошел за счет открытия мини-гостиниц с номерным фондом 10-20 номеров. Большие сетевые гостиницы в последнее время в Барнауле не открывались. Эксперты связывают это с несколькими причинами. Первая причина – это неравномерная загрузка номерного фонда. Так как в гостиницах Барнаула чаще всего проживают те, кто приезжает в город в командировку, во вторник-четверг загрузка номерного фонда составляет 90%, а в выходные она снижается до 10%.

Вторая причина – высокие цены крупных сетевых отелей. По словам Сергея Воронова, в Барнауле, в основном, пользуются спросом номера стоимостью 1,5-3,5 тысячи рублей в сутки. Более дорогие номера простаивают из-за низкого спроса. В сетевых гостиницах цены начинаются от пяти тысяч рублей, по мнению эксперта, "сетевики" вряд ли смогут конкурировать с более дешевыми местными гостиницами.