Неизвестный напал на продавца табачного киоска в Барнауле в микрорайоне Новосиликатный, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Автор заметки уточняет, что ЧП случилось в 13:40 по адресу Весенняя, 4 за магазином "Аникс" в киоске "Табачные изделия".
"Неизвестный мужчина ударил продавца ножом в грудь и похитил несколько блоков сигарет. После совершения преступления убежал в сторону улицы Суворова", – говорится в сообщении.
Также приводятся приметы подозреваемого – на вид 34-40 лет, рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Был одет в камуфляж желтого цвета с оранжевыми вставками.
Комментарии
Нынешнее время мне 90-е напоминает.
Когда на Чкалова Ленина авария была, потом через какое то время мне позвонили, поинтересовались, вы, говорит, проезжали приблизительно в это время, у вас случайно видеорегистратора нет? вы случайно не засняли момент аварии?
И телефон мой нашелся, и фиксация времени нахождения в том районе...
Дядя Сэм в помощь! Или в нашем случае лучше сказать - дядя Вовочка...