Бывшая глава комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина официально устроилась работать в Министерство образования и науки Алтайского края к Максиму Костенко. Она возглавила комитет общего образования и будет курировать проведение ЕГЭ, ОГЭ в Алтайском крае и заниматься развитием сети общеобразовательных учреждений. К своей работе Полосина приступила с прошлой недели.

Подразделение, которое она возглавила, находится в подчинении у врио замминистра Марины Дюбенковой. Интересно, что в данный момент оба зама Максима Костенко работают в статусе врио. Евгений Кайгородов в марте покинул свой пост и возглавил педагогический колледж.

Наталья Полосина работала в городском комитете по образованию с сентября 2011 года. В начале заместителем председателя, а через год возглавила это структурное подразделение мэрии.

Ранее пресс-служба мэрии краевой столицы опровергала уход Полосиной, заявляя, что она находится в отпуске. На момент ее отсутствия обязанности руководителя комитета по образованию города Барнаула исполняет Андрей Муль.

Максим Костенко в интервью Amic.ru высказывался о кадровых переменах, которые происходят в министерстве последние месяцы. Его покинуло десятки человек.

"Мой рабочий день, например, начинается в 7:30 утра и заканчивается около 9 часов вечера. Домой я с собой даже беру почту и некоторые документы, чтобы уже спокойно там ознакомиться с ними. И все мои коллеги по министерству работают в таком же темпе. Некоторые люди в таких сложных условиях принимают для себя решение немного отдохнуть. Особенно люди зрелого возраста, выработавшие определенный стаж и опыт. Мы на протяжении всех этих месяцев, как меня назначили на должность министра, говорили с коллегами о самых важных качествах работы: отдача и честность. Если мы договариваемся о чем-то – это необходимо делать в определенные сроки или информировать о том, что не успевает. Если человек систематически не выполняет поручения и договоренности, у меня и у коллег снижается к нему доверие", – сказал Максим Костенко.