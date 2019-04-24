Минимальный курс евро за год: что это значит для обычных граждан

Курс евро впервые с весны 2018 года упал ниже 71,5 рубля. По данным РБК, 23 апреля курс опустился на 40 копеек за день, показав минимальное значение за год.

К.э.н., доцент кафедры "Экономика, менеджмент и маркетинг" Финуниверситета на Алтае Анатолий Ижболдин-Кронберг рассказал Amic.ru, чем обернется резкое падение курса европейской валюты для обычных россиян. По мнению эксперта, данное событие не стоит переоценивать.

"Временные падения и взлеты курсов валют – это естественное состояние валютного рынка, так как он представляет собой (в значительной степени) место для спекуляции. Долгосрочные тенденции определяются крупными игроками, прежде всего центральными банками (ФРС, ЕЦБ, Банк Китая, Банк Японии и т.д.). Однако в краткосрочной перспективе (часы, дни) валютный рынок – это поле для спекулятивной игры более мелких игроков, начиная от банков и заканчивая физическими лицами. Последние, кстати, бывают основными "пострадавшими" от этой игры. Они выполняют роль корма в пищевой финансовой цепочке", – рассказал Анатолий Ижболдин-Кронберг.

В числе причин, повлиявших на резкое падение курса евро, он назвал рост цен на нефть, налоговый период (выплату налогов), стабилизацию внешнеполитической обстановки и снижение привлекательности евро в качестве средства накопления в связи с низкими (отрицательными) процентными ставками с одной стороны, и повышение привлекательности валют развивающихся стран (в том числе и российского рубля), которые демонстрируют положительную динамику уже несколько месяцев, с другой.

На вопрос о том, как резкое изменение курса евро отразится на жизни простых россиян, Анатолий Ижболдин-Кронберг ответил:

"Смотря что понимается под "простыми россиянами". Если речь идет о 18 млн живущих за чертой бедности и 23 млн близко к ней, то есть примерно 40 млн человек – ничего. Они не входят ни в число покупателей валюты, ни в число покупателей импортных товаров, ни туров в Европу. Если говорить о еще примерно 50-60 млн, которые балансируют на уровне "средней зарплаты" по стране, то для них это тоже не актуально, так как их основной приоритет – это текущие расходы и выплата долгов по кредитам. Для оставшихся 5-10 млн случившиеся колебания не столь значительны, чтобы резко менять свои приоритеты при размещении свободных денежных средств или их трате".

По мнению эксперта, ждать снижения цен на импортные товары в связи с падением курса евро не стоит, так как основная часть товаров закупается не за евро, а за доллары (курс доллара, в отличие от курса евро, почти не изменился, – прим. ред.), либо расчеты производятся в национальных валютах (например, с Китаем, странами ЕАЭС, Индией и некоторыми другими).

Значительно сэкономить на путешествия в Европу на фоне падения курса евро тоже вряд ли получится.

"Жизнь в Старой Европе (Скандинавия, Германия, Франция, Бенилюкс, Великобритания) очень дорогая, поэтому путешествие туда большинство названных выше категорий позволить себе не могут при любом курсе. Что касается кризисных стран (юг Европы и бывшие соцстраны), то хотя туры туда и подешевле, выигрыш будет не столь велик, чтобы заинтересовать значительную часть потенциальных путешественников. Да и "выигрыш" может коснуться в основном бронирования проживания в гостиницах, так как перелеты и прочие траты подчиняются совсем другим закономерностям".