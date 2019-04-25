22 апреля 2019 года впервые правительство Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко практически в полном составе покинуло свои рабочие места и выехало в город Камень-на-Оби. Повестку выездного совещания правительства региона сформировали жители Каменского района. Граждане обратили внимание губернатора на разбитые дороги и другие многочисленные проблемы муниципалитета. "Ситуация в Каменском районе так или иначе где-то проявлялась в негативном ключе. Это не могло не привлечь внимания. Мы посмотрели всю совокупность проблем, и я подумал о таком формате, как выездная работа правительства", – отметил губернатор Виктор Томенко.

На приеме у губернатора

Уже в девять утра Виктор Томенко проводил личный прием горожан в здании местной администрации. Каменцы обращались к губернатору с просьбой о предоставлении городу аппарата гемодиализа, говорили о невыплате заработной платы и сокращениях на предприятиях, жаловались на плохую организацию уборки мусора и отсутствие освещения в одном из районов Камня-на-Оби.

Заведующая детским садом №18 Инна Позднякова обратилась с просьбой о капитальном ремонте дошкольного образовательного учреждения. С 1978 года в здании не было капитального ремонта, кровля пришла в негодность. Губернатор дал поручение ответственным ведомствам принять нужные решения по ремонту.

Печальная набережная

Сразу после приема граждан Виктор Томенко пешком отправился на городскую набережную. По словам жителей, все главные мероприятия проходят именно здесь, но часть набережной находится в аварийном состоянии. Встретил губернатора начальник отдела водных ресурсов по Алтайскому краю Владимир Кормаков.

"За последние 15 лет стало топить саму набережную и дома жителей рядом, выше моста, где в Обь впадает река Суева", – рассказал он. По его словам, после строительства железнодорожного моста русло реки изменилось, появились дополнительные острова и сейчас необходимо увеличить пропускную способность русла и убрать преграды. Необходимо поднять набережную на полтора метра, чтобы ее не топило.

Кормаков оценил стоимость работ по прочистке русла реки Обь в 120 млн рублей и строительства дамбы в районе реки Суева в 200 млн. При этом подчеркнул, что средства на это есть: финансирование будет осуществляться в рамках федеральной программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ", а софинансирование края должно составить порядка 7%.

"Вдоль набережной будет уложена плитка, обустроены клумбы, проведено освещение. Но прежде всего требуется укрепить берег на расстоянии 395 метров. 15 метров уже находятся в аварийном состоянии. В этом году будет произведено документальное оформление реконструкции набережной", – рассказала исполняющая обязанности главы района Евгения Гордиенко.

Еще одна большая проблема связана с переправой жителей правобережной части района через Обь. Летом горожан выручают паром и теплоход. Зимой – ледовая переправа. А вот весной и осенью люди оказываются отрезаны от города. Евгения Гордиенко отмечает, что у города в распоряжении есть шестиместное судно на воздушной подушке, но оно используется только в экстренных случаях для перевозки тяжелобольных. Министр транспорта Александр Дементьев предложил дополнительно приобрести для каменцев еще одно судно на воздушной подушке "Кайман-10" на десять мест, чтобы организовать переправу.

Проблема в кадрах

Вместе с министром здравоохранения Дмитрием Поповым губернатор побывал в Каменской центральной районной больнице, встретился с сотрудниками ЦРБ. Министр рассказал о запланированном ремонте в учреждении, о запуске нового оборудования и об увеличении реанимационного отделения.

Главный врач Каменской ЦРБ Константин Федорюк сообщил, что в этом году больнице выделено 30 млн на оборудование, в том числе на аппарат для искусственной вентиляции легких. Но выросла и нагрузка на больницу: "Мы являемся межрайонной больницей. Если ранее пациент из Панкрушихи поступал в панкрушихинскую больницу, то на сегодняшний день они напрямую едут к нам".

И в этих условиях особенно остро встает вопрос недостатка кадров в ЦРБ. Укомплектованность сотрудниками данного учреждения составляет всего 43%. Больница остро нуждается в реаниматологах, хирургах, травматологах, неврологах, кардиологах и рентгенологах.

Заведующий реанимационным отделением Олег Калединов признался: "В отделении должно быть 17 человек, а работает всего четверо, поэтому у нас дежурства сутки через сутки. В реанимации имеется шесть мест, чего недостаточно для межрайонной больницы, в которую привозят тяжелобольных из соседних районов, например, Крутихинского и Баевского".

Решать проблему власти думают за счет молодых специалистов. Губернатор поставил задачу перед министерством здравоохранения: "Ввести дополнительный стимул, чтобы те, кто еще думают, понимал, что надо ехать работать в наши районы и города".

На вопрос губернатора о заработной плате главврач Константин Федорюк ответил, что в среднем по больнице выходит по 18,5 тысячи рублей. У врачей за 2018 год сумма составляла 40 тысяч. Этого недостаточно. Дмитрий Попов напомнил: "Это межрайонная больница, а не простая ЦРБ. Работники должны получать иную заработную плату: интенсив здесь больше". "У среднего персонала должно выходить за 25 000, у врача в районе 50 000", – добавил Томенко.

Сотрудники больницы просили власти вспомнить и о районных дорогах: "Транспортировка больных в стационар должна быть по временному регламенту, а дороги ухудшают эту ситуацию", – обратилась к главе края одна из фельдшеров.

Замерзнуть не дадут

Из больницы губернатор проследовал к Каменской котельной № 29 – самой крупной в городе. Именно она топит примерно треть города, а также ЦРБ и детские сады. Отопительный сезон Каменского района в 2018 году был успешно пройден лишь благодаря помощи краевых властей, направленной на закупку угля. Суммарный долг муниципалитета за уголь составляет порядка 120 млн рублей.

Министр ЖКХ Иван Гилев сообщил губернатору, что проблему намерены решить за счет объединения котельных: "Проводятся энергоэффективные мероприятия – объединение котельных и повышение их мощности, в свою очередь закрываются котельные, которые исчерпали свой ресурс. Мы повышаем эффективность и надежность. Сегодня осуществляется присоединение к 29-й котельной еще двух – 21-й и 3-й. Будет проложено 1800 метров тепловых сетей. Уже выделено 20 млн на теплосеть и 37 млн на реконструкцию и вложение в котельную: на новый котел и ремонт теплообменного оборудования. Работы планируется завершить в текущем году".

Про школы и детсады

Не обошел вниманием губернатор и образовательную сферу района. Здесь также хватает проблем, в числе которых изношенная инфраструктура, нарушение температурного режима в зимний период и прочее. "Проблемы, связанные с изношенным фондом образовательных организаций Каменского района, складывались на протяжении десятилетий. Большинство школ и детских садов построены в 50-60-е годы, а некоторые и в 30-е годы прошлого века, и не отвечают современным требованиям. Важно обновлять инфраструктуру", – объяснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Вторая серьезная проблема – это обучение детей в школах в две смены. Президентом поставлена задача, чтобы к 2025 году все дети учились в первую смену, а вторая была бы для того, чтобы заниматься дополнительным образованием. В настоящий момент 20% или 1160 детей в школах города Камня-на-Оби учатся во вторую смену.

По словам Костенко, частично решит проблему обновленный корпус лицея №4. На его реконструкцию в 2019 году выделено более 30 млн рублей. На очереди в ясли в Камне-на-Оби стоят почти 600 детей. В 2018-м году в городе было введено 80 ясельных мест. Более того, в этом году в городе ведется строительство детского сада стоимостью порядка 150 миллионов рублей. Он рассчитан на 200 воспитанников, и 100 из них будут приняты в ясельные группы. В эксплуатацию детский сад планируют ввести уже в сентябре 2020-го года.

К вопросам, которые будут решаться в ближайшее время, министр образования также отнес ремонт кровли детских садов №18 и №8 и оконных блоков в двух школах №1 и №9 и детском саду №189. На это необходимо будет выделить 15 млн рублей. Все это делается для того, чтобы в зимний период учреждения не замерзали.

А вот кадровый вопрос в школах Камня-на-Оби решается, по словам Костенко, положительно: "Здесь наибольший процент молодых сотрудников, хорошая система наставничества, ученики получают образование и возвращаются в свои школы, где начинают работать".

"Без автобусов"

Спорная ситуация сложилась вокруг транспорта на автовокзале в Камне-на-Оби. Гендиректор фирмы-перевозчика Сергей Кузнецов пожаловался губернатору на высокий процент износа автопарка – более 90%: "Имеется 38 автобусов, из них 34 требуют замены". Но в то же время заявил, что "в городе снижается количество пассажиров, что связано с частными перевозками и уменьшением числа жителей в городе".

А вот окружившие губернатора у входа на вокзал жители города наперебой жаловались на отсутствие транспорта в выходные и праздничные дни, а также на размер автобусов, которые ходят до отдаленных населенных пунктов: не все желающие в итоге могут уехать в город, а потом вернуться обратно.

По словам горожан, водители автобусов часто просто не заезжают в деревни, которые находятся по маршруту. В результате люди вынуждены платить большие деньги таксистам. Губернатор поручил министру транспорта Александру Дементьеву разобраться в ситуации.

Дорожный вопрос

Особое внимание губернатор Виктор Томенко уделил транзитной дороге, которая идет через Камень-на-Оби до Новосибирска.

"Наша задача – сделать достойную дорогу на Новосибирск, это лицо края", – подчеркнул губернатор. Он отметил, что в ходе рабочей беседы с министром транспорта и местными властями был решен вопрос о передаче транзитной дороги Барнаул – Новосибирск протяженностью 11 км в собственность Алтайского края, что позволит ее качественно отремонтировать.

Одна из первостепенных задач в городе – капитальный ремонт улицы Пушкина, которая является центральной. В ближайшее время будет разработан план капитального ремонта.

Встреча с жителями

После "инспекционного" осмотра Камня-на-Оби губернатор встретился с жителями района. Дом культуры был переполнен. Люди сидели, стояли вдоль стен. На встречу с губернатором прибыло около 450 человек. Люди пытались по максимуму воспользоваться редкой возможностью напрямую пожаловаться губернатору и кричали с мест, без очереди, несмотря на попытки хоть как-то упорядочить процесс общения.

Основные обращения жителей были связаны с разрушенными дорогами, отсутствием врачей в больнице, проблемами водоотведения, ремонтом в школах и детских садах. "Камень – город пенсионеров", – горько сказал один из жителей, рассказывая о том, что молодежь не хочет оставаться в городе.

Рассказывали и о жутких условиях проживания в аварийных домах. По требованию Томенко секретарь записывал адреса проживания обратившихся граждан.

На некоторые вопросы губернатор отвечал сразу, с другими обещал разобраться, сразу же давая поручения министрам.

"Поедем дальше"

Уже вечером в Каменском районе прошло заседание, на котором правительство подвело итоги насыщенного рабочего дня и наметило пути решения вскрывшихся проблем. Уже решено, что Камень-на-Оби получит дополнительно более 200 млн рублей. Результатом их использования станут положительные изменения во всех сферах жизни Каменского района.

Но, пожалуй, самое главное – решено, что такие выездные совещания правительство будет проводить и дальше. В первую очередь губернатор и министры намерены заглянуть на наиболее проблемные территории.

"Можно сказать, что наш эксперимент увенчался успехом. В таком формате много чего удается посмотреть, обсудить и даже решить. Например, утром у нас еще не было решений по некоторым вопросам. А теперь уже завтра начнем работать в этом направлении. Внимание надо уделять тем, кому тяжело. В течение года, я думаю, совершим пять-шесть выездов по региону всем составом правительства. Это мобилизует и членов краевой команды, чтобы проявляться в своей работе, показывать ее результаты, и работа такой общей командой нас объединяет. Ведь от эффективности и взаимопонимания членов правительства, руководителей зависит правильность принимаемых нами решений и их эффективность", – подчеркнул Томенко.