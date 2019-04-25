С 14 по 17 мая 2019 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" пройдет выставка косметики, оборудования и материалов для индустрии красоты "Сибирская неделя красоты".

Это одна из самых крупных и посещаемых выставок beauty*-индустрии в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Организатор – ООО "Сибирская выставочная компания".

В экспозиции будут представлены товары и услуги в разделах: косметология и эстетическая медицина, ногтевой сервис, косметика по уходу за лицом и телом, декоративная косметика, парикмахерское дело, аксессуары и сопутствующие товары.

Посетители смогут:

– выбрать косметику, инструменты и оборудование для предприятия индустрии красоты или для дальнейшей реализации;

– найти поставщиков;

– ознакомиться с новыми разработками;

– получить консультации специалистов и обменяться профессиональным опытом.

Профессионалы познакомят участников с последними тенденциями мировой парикмахерской моды. То, что будет показано на выставке, будет пользоваться спросом в салонах красоты по всей стране в ближайший год.

Впервые в рамках выставки пройдет авторский показ с участием стилистов международного класса, которые подготовят свои коллекции специально для "Сибирской недели красоты".

В деловой части программы:

Конгресс для косметологов: "Эволюция инъекционной косметологии. Современные тренды и гаджеты".

Конференция для косметологов: "Antiptos*-эффект: баланс леваторов и депрессоров. Принципы эффективного БТА-лифтинга".

Конференция для руководителей и управляющих салонами красоты "Салон красоты, самозанятые или сети: кто останется завтра?"

Семинар для косметологов "Модификационная система пилингов. Современная лаборатория индивидуального подбора лечения для коррекции недостатков кожи iSystem* (Италия)".

Семинар по мезонитям: "Пределы и возможности нитевого лифтинга. Эффективные техники коррекции в арсенале косметолога".

Серия мастер-классов от Matrix, Allure, L’Oreal, Estel* и других лидеров рынка.

Кроме этого, в рамках выставки пройдут профессиональные состязания:

Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству, дизайну и моделированию ногтей;

Сибирский Чемпионат CIDESCO* по косметологии;

Первый Чемпионат Сибири по парамедицинскому педикюру.

"Сибирская неделя красоты" – это значимое событие beauty-индустрии, насыщенное знаниями, полезными знакомствами и уникальным опытом профессионалов своего дела!

*Бьюти, антиптос, АйСистем, Мэтрикс, Аллюр, Л`Ореаль, Эстель, СИДЕСКО – прим. ред.