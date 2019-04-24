Алтайское отделение налоговой службы опровергло сообщение ряда СМИ о том, что граждане обязаны оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги. Подробности рассказали в пресс-службе алтайского УФНС.

"Эта информация не соответствует действительности. Налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости или были представлены в налоговые органы из БТИ (…). Не регистрируются в ЕГРН объекты, не имеющие капитального фундамента: теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и так далее", – рассказала заместитель начальника отдела налогообложения имущества Елена Вахрушева.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются и соответственно налогом на имущество физических лиц не облагаются, уточнили в краевом УФНС.

Для внесения в этот реестр хозпостройка должна быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможна. Это, например, хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения. А также летние кухни и бани.

Налог взимается с хозпостройки, если она зарегистрирована в ЕГРН и площадью более 50 кв.м. Но если таких построек несколько, то льгота по налогу распространяется только на одну.

При этом жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.