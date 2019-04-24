Жительница Михайловского района Алтайского края перевела мошенникам более 250 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
Жертвой обмана стала 66-летняя женщина, которой на стационарный телефон позвонила злоумышленница, представившаяся следователем СКР из Москвы, и сообщила, что расследует дело о мошенниках.
Звонившая пояснила, что женщина ранее приобретала один из медицинских препаратов, который был признан фальсифицированным и вредным для здоровья. Продававшие его лица задержаны. Чтобы привлечь их к ответственности и вернуть денежные средства, а также взыскать компенсацию морального и физического вреда, необходимо всего лишь написать заявление и перечислить более четырех тысяч рублей за госпошлину.
На следующий день потерпевшей позвонил мужчина, который представился адвокатом и пояснил, что необходимо дополнительно заплатить госпошлину в суд в размере около ста тысяч рублей и более ста пятидесяти тысяч рублей за прохождение медицинского освидетельствования.
Потерпевшая вновь согласилась. В итоге она перевела злоумышленникам более 250 тысяч рублей. Все переводы были осуществлены несколькими частями на указанный мошенниками электронный кошелек.
Только после этого пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Капец? Если они мошенники, найти по счету и посадить! Или так можно только с теми кто плохое про власть пишет?
Чтобы привлечь мошенников к ответственности и вернуть денежные средства, а также взыскать компенсацию морального и физического вреда, необходимо всего лишь написать заявление и перечислить более четырех тысяч рублей за госпошлину.
И так по кругу
ну тогда всё, решено! стану мошенником! буду мошенствовать... и мне за это ни чего не будет.
А сколько же стоил тот "медицинский препарат" который она приобрела? Если за компенсацию и возврат денег не жалко 250000р?
24.04.2019 17:31
- гость -
вероятно, после суда все затраты возместят продавцы фальсификата!
законы знать надо, олух!)
24.04.2019 17:31
- гость -
про законы - шутка, если че)
про олуха - без обид - для красного словца
зачем вы оскорбляете пользователей? В троль?
таки неплохие сбережения имеются у населения))