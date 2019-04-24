Подрядчики в рамках исполнения гарантийных обязательств приступили к устранению замечаний, выявленных в ходе комиссионной проверки технического состояния дорог Барнаула, отремонтированных по программе "БКД" за последние два года.

Ранее эксперты ОНФ проекта выявили порядка 65 участков, где были нарушены целостность покрытия проезжей части, тротуара или парковки в результате коммунальной аварии либо прокладки инженерных сетей и коммуникаций. Разрушенными либо восстановленными с потерей нормативных транспортно-эксплуатационных показателей остались 98% таких участков. Это улицы Ядринцева, Папанинцев, Профинтерна, Максима Горького, Автотранспортная, Заринская, Красноармейский проспект. На бульваре 9 Января из-за коммунальной аварии оказалась разрушенной половина проезжей части протяженностью более 250 м. Провалы появились на улицах Петра Сухова и Эмилии Алексеевой.

Как сообщает мэрия Барнаула, на этой неделе к исполнению гарантийных обязательств по муниципальным контрактам в рамках проекта приступило Барнаульское ДСУ № 4. По словам директора предприятия Николая Данилина, работы по поднятию колодезных люков по проспекту Красноармейскому уже закончены, сегодня специалисты займутся асфальтированием данных участков.

"Просадка колодезных люков происходит по ряду причин, среди которых основное место занимает состояние шахт. Сейчас ответственность за приведение шахт в нормативное состояние лежит на организациях, в чьей собственности находятся коммуникации. Благодаря этому по результатам проверки количество случаев просадки колодцев существенно сокращается", – объяснил недочеты господин Данилин.

Также на этой неделе приступило к работе МБУ "Автодорстрой". Силами предприятия восстановлены колодцы на улицах Червонной (в границах улиц Бехтерева и Проездной), Полярной (от здания №30 до ул. Проездной), Горно-Алтайской (в границах проспекта Ленина до ул. Смирнова). Проведена заливка швов и трещин битумом на тех же улицах, а также на ул. Весенней (в границах улиц Новосибирской и Радужной), Профинтерна (в границах проспектов Строителей и Комсомольского), Мусоргского (в границах улиц Герцена и Полевой), Свердлова (в границах улиц Новоугольной и Профинтерна), Новоугольной (в границах проспекта Ленина и улицы Привокзальной), Привокзальной (в границах улиц Новоугольной и площади Победы).

