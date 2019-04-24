В России существенно выросла заболеваемость менингитом. В 2018 году больных было на 10% больше, чем годом ранее. Об этом порталу Amic.ru сообщили организаторы акции "Вместе против менингита". Кстати, в эту среду, 24 апреля – Международный день борьбы с менингитом.

"Для России эта проблема актуальна: заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ за 2018 год в сравнении с 2017-м выросла на 10%. По статистике, каждый пятый заболевший менингококковым менингитом умирает. У 63% погибших смерть наступала в течение 24 часов от начала заболевания", – сообщили организаторы.

Менингококковый менингит является опасным инфекционным заболеванием. У больного воспаляются мягкие оболочки головного и спинного мозга. Самый опасный менингит – менингококковый – начинается с симптомов как у ОРВИ. Поэтому его сложно диагностировать. Но инфекция без должного лечения может убить человека за сутки. В каждом пятом случае выжившие становятся инвалидами.

Особенно вирус опасен для детей до пяти лет. Также в группе риска подростки 13-17 лет, призывники, медицинские работники по профилю "инфекционные болезни", лица, проживающие в общежитиях и другие.

"Один из распространенных способов профилактики инфекционных заболеваний – вакцинация. Современные конъюгированные вакцины направлены на предупреждение возникновения менингококковой инфекции и менингококкового менингита у детей (даже самого раннего возраста), подростков и взрослых", – добавили организаторы.