Приговор в отношении барнаульца Александра Никифорова, которого признали виновным в том, что он в лесу близ шоссе Ленточный бор в 2017 год застрелил свою знакомую, оставлен без изменений.
Как сообщили в краевой прокуратуре, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила в силе вердикт первой инстанции, согласно которому барнаульца приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Судом установлено, что 28 марта 2017 года в лесном массиве Александр Никифоров выстрелил из пистолета ТТ в свою знакомую, чтобы завладеть ее имуществом. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.
"После чего Никифоров похитил сумку с находящимися в ней личными вещами потерпевшей и снял с принадлежащей ей кредитной банковской карты денежные средства", – уточняют в надзорном ведомстве.
В Верховном суде проверили доводы осужденного и его защитника о неосторожном причинении смерти потерпевшей, но признали их несостоятельными.
Комментарии
Всё бы хорошо, но... чей пистолет ? И что стала с горе правохранителями продвигавшими изначальную версию ?