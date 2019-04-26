С 1 по 5 мая 2019 года скучать в Республике Алтай не придется. Волшебной атмосфере Горного будут сопутствовать экскурсии, мастер-классы, экоярмарки, автомотофестиваль, концерты и много других событий.
Такая насыщенность событиями связана с официальным открытием туристического сезона, которое пройдет 1 мая с 15:00 в развлекательном комплексе "Рублевка".
Ну а дальше можно будет выбрать для себя наиболее интересные мероприятия из предлагаемого организаторами многообразия.
1 мая
Лохматая ферма. Для детей вход бесплатный.
Сад пионов. Бесплатный вход, живая музыка, мастер-классы живопись.
Музей Чорос-Гуркина. Бесплатный вход, лекция, раздача буклетов и сувениров.
Экстрим-зона "Виа Феррата". Скидка 50% на прохождение трасс.
Птичий дворик. Бесплатный вход.
Ярмарка "Ярмарочное колесо". Скидка 50% на мастер-классы по народной кукле, по производству печенья, пряников, по основам ткачества, русских народных игр, вождению хороводов, по предварительным заявкам (тел. 8-923-667-63-28).
Большие коты. Скидка 30% на билет.
Пасека "Колода меда". Экскурсии по пасеке, дегустация продукции бесплатно.
Пасека 13. Экскурсии по пасеке, дегустация продукции, чай, блины бесплатно.
2 мая
Музей алтайской культуры им. Бардина. Бесплатный вход, лекция, раздача буклетов.
Экстрим-зона "Виа Феррата". Бесплатное посещение для туроператоров и организаторов праздника.
Ярмарочное колесо. 12:00 – праздник "Красная горка".
5 мая
Палеопарк. Выставка "Дыхание степи". Бесплатный вход
Узнать месторасположение объектов и ознакомиться с остальными достопримечательностями Чемала можно, посмотрев специальную карту.
Подробная информация в аккаунте Instagram altay_chemal.