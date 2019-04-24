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Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

, ИА "Амител"
Также премьер-министр одобрил льготы для граждан за раздельный вывоз мусора
Фото: aripaev.ee

Фото: aripaev.ee

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Власти регионов получили возможность уменьшать стоимость вывоза ТКО, об этом Медведев сообщил на Всероссийском экологическом форуме "Единой России".

"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты", – сообщил глава кабинета министров (цитата пресс-службы партии).

Он добавил, что регионам не нужно навязывать единые подходы, они сами могут определить систему расчета платы за мусор.

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Также Дмитрий Медведев поддержал предложение о введении льгот для граждан, раздельно собирающих мусор, снижении финансовой нагрузки на жителей сельских территорий. Речь о том, чтобы снизить нормативы по сбору мусора для жителей сел, в домах которых есть печи, и они действительно сжигают часть мусора.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.04.2019 19:57
- гость -

Сам отец великих реформ милостиво соблаговолить соизволил. Ничтожество.

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