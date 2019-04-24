Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Власти регионов получили возможность уменьшать стоимость вывоза ТКО, об этом Медведев сообщил на Всероссийском экологическом форуме "Единой России".
"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты", – сообщил глава кабинета министров (цитата пресс-службы партии).
Он добавил, что регионам не нужно навязывать единые подходы, они сами могут определить систему расчета платы за мусор.
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Также Дмитрий Медведев поддержал предложение о введении льгот для граждан, раздельно собирающих мусор, снижении финансовой нагрузки на жителей сельских территорий. Речь о том, чтобы снизить нормативы по сбору мусора для жителей сел, в домах которых есть печи, и они действительно сжигают часть мусора.
Комментарии
Сам отец великих реформ милостиво соблаговолить соизволил. Ничтожество.