Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю опубликовало несколько основных правил, как выбирать продукты к праздничному столу на Пасху, которую будут отмечать христиане 28 апреля. Нужно мыть руки, яйца и покупать небольшие куличи.

Так при покупке яиц необходимо обратить внимание на скорлупу. Стоит осмотреть ее на предмет трещин и сколов. Качество яйца можно определить при помощи специального прибора – овоскопа. Дома хранить яйца следует только в условиях холодильника, что позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой.

Необходимо мыть руки, даже если касались к нему. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания во избежание заболевания сальмонеллезом.Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Сотрудники алтайского Роспотребназора советует при покупке творога для изготовления пасхи внимательно изучайте информацию о продукте, указанную на маркировке.

"Если вы решили купить готовый кулич, обратите внимание на его состав. В идеале он следующий: сливочное масло, мука высшего сорта, яйца, молоко, дрожжи, разрыхлитель, сахар. Глазурь кулича должна быть густой и сухой. Если она влажная, то кулич упаковали еще теплым, вследствие чего внутри могут развиться бактерии", — говорится в сообщении.

Даже если у вас большая семья или ожидается много гостей, брать лучше всего большой кулич не самая лучшая идея. Чем крупнее кулич, тем больше шансов купить непропеченную сдобу. Идеальный вес — до 500 граммов.