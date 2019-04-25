30-летний житель Республики Алтай получил условной срок за кредит, который он оформил на чужое лицо через чужой телефон. Подробности сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
Эта история произошла 31 октября 2018 года в селе Майма. Подсудимый взял телефон у потерпевшей, являющейся матерью его несовершеннолетних детей. На гаджете было установлено приложение, с помощью которого можно взять деньги в долг.
"Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, мужчина, выдавая себя за владельца гаджета, заключил от ее имени договор потребительского займа на сумму 15,9 тысячи рублей с микрофинансовой организацией. Денежная сумма была переведена на банковскую карту знакомого, которого злоумышленник не посвятил в свои преступные планы. Получив деньги, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению", – рассказали представители следствия.
Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана"). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.
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