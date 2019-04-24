Руководитель преступного сообщества, занимающегося сбытом наркотиков в сибирских регионах, приговорен в Барнауле к 10 годам лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.
Перед судом предстал житель Кузбасса, которого признали виновным в руководстве преступным сообществом и сбыте, а также покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.
Суд установил, что мужчина являлся одним из руководителей преступного сообщества, 17 членов которого занимались распространением наркотиков в нескольких регионах Сибири. В отношении этих людей уголовные дела выделены в отдельные производства.
"В период 2015-2018 годов на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Томской областей, а также других регионов Российской Федерации члены сообщества посредством сети интернет продали более 85 тысяч "закладок" с наркотическими средствами. В результате чего были незаконно получены денежные средства в размере 38 миллионов рублей", — указывают в правоохранительном ведомстве.
После проведенных обысков у злоумышленников было изъято более 9 кило синтетических наркотических средств, а также химические соединения, достаточные для изготовления еще 30 килограммов аналогичной смеси.
Наказание осужденный будет отбывать в колонии строго режима.
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