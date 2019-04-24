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Треть партий ликвидируют в России в 2019 году

, ИА "Амител"
Закрыться придется "мертвым" партиям
Фото: syl.ru

Фото: syl.ru

Примерно треть партий могут быть официально закрыты до конца 2019 года за несоответствие требованиям законодательства. Об этом сообщила в среду журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

"По нашим прогнозам, из 61 партии (существующей в России, – прим. ред.) примерно треть подтверждает состоятельность, а около трети может быть ликвидировано уже к концу этого года", – заявила Памфилова.

Половина из действующих партий были созданы семь лет назад. Тогда, в 2012 году, в России были "экстралиберализированы", так выразилась сама Памфилова, требования к созданию партий. Так, была сокращена необходимая для их регистрации численность членов с 40 тысяч до 500 человек. Семь лет партиям дали как возможность закрепиться на политической арене.

Теперь ЦИК проверит каждую партию на реальность работы. Среди критериев: обязательные финансовые отчеты и участие в выборах.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их (партий, – прим. ред.) числа, партии-однодневки постепенно испускают дух. 30 партий представили нулевые сводные финотчеты за 2018 год", – добавила председатель комиссии.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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