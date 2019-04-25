Небольшой дождь и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 25 апреля.
По информации регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в отдельных районах. Дневные температуры составят +13...+18 градусов. Ветер будет южный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В Барнауле в конце дня прогнозируют небольшой дождь. Дневные температуры в краевой столице составят +15...+17 градусов. Ветер южный, 9-14 метров в секунду.
Комментарии
Может дождь от смога избавит,расстрел для тех,кто поджигает поля.