Минздрав России констатирует двойное сокращение употребление алкоголя в России за год. Об этом заявила на заседании итоговой коллегии Минздрава России глава ведомства Вероника Скворцова, пишет РБК.
"Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", – сказала министр.
При этом произошло и сокращение количества отравлений от употребления алкоголя и разных алкоголь-ассоциированных расстройств. С 2012 года на 18% снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.
Ранее Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщила, что почти треть водки на российском рынке в 2018 году – нелегальная.
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