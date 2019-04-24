Центральный банк выявил в 2018 году 61 финансовую пирамиду. Отмечается тенденция захода уральских пирамид в сторону Сибири. Об этом изданию "Известия" сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
"За I квартал 2019 года Центробанк установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды, причем большая их часть (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Десять компаний – интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов", – сообщил собеседник.
Он добавил, что большинство компаний стремятся казаться добропорядочными и солидными участниками рынка. Часто с рекламой в СМИ, интернете и соцсетях. Часть позиционируют себя как крупные иностранные компании, зарегистрированные, например, в Новой Зеландии.
Большинство пирамид было выявлено в центральной России (19 структур) и на Урале (11). При этом есть тенденция, что уральские пирамиды начинают продвигаться в сторону Сибири.
"Сначала схемы апробируют и проверяют на жизнеспособность. Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно говоря, не "избалованы" вниманием мошенников", – сказал Валерий Лях.
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