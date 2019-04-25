Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) – это среда для взаимодействия и общения молодежи друг с другом, которая призвана создать максимальное количество возможностей для самореализации студентов. Александр Немцев, член общественного совета по делам молодежи и консультант проекта НЛСК рассказал об устройстве Лиги и возможностях реализации своего потенциала в этой системе.

Одна из таких возможностей – участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Целью конкурса является вовлечение молодежи России в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала в интересах развития страны. Как показал опрос зала, в АлтГПУ достаточно студентов, интересующихся грантовой деятельностью. Поэтому спикер рассказал о направлениях, номинациях, критериях оценки и механизме реализации проектов.

"Это не политическая партия, это не общественная организация – то есть прямого руководства или каких-то региональных отделений не будет. Каждый субъект Лиги автономен и самодостаточен. А их консолидация и коммуникация будет достигаться посредством мобильного приложения", – объяснил суть НЛСК Александр Немцев.

Будет создано интернет-приложение в качестве универсальной платформы для общения молодежи России. Цель приложения – дополнительные сервисы продвижения НЛСК.

Первым пунктом образовательной программы стало проведение форсайт- и нетворкинг-сессий. Тренером и модератором выступил Сергей Цыганков – куратор и организатор Всероссийской школы личностного роста и студенческого самоуправления "Прогресс". Создав свои импровизированные команды, студенты АлтГПУ и представители вузов Барнаула – члены различных студенческих объединений – в интерактивной форме работали над проблемными вопросами в сфере создания молодежных сообществ.

Что нужно для успеха? Как настроиться на позитив? С какими трудностями сталкиваются студенческие клубы? Кто и что на них влияет? Несколько интересных часов продуктивной работы не прошли даром.

Алена Кремнева, студентка АлтГПУ, участник образовательной программы: "Тренинги мне понравились. Очень интересно было окунуться в подробности создания сообществ, клубов и проектов, которые вышли на всероссийский и даже на мировой уровень и собрали много единомышленников из разных частей света. Приложение НЛСК, о выходе которого нам рассказали, показалось мне полезным в области поиска новых связей и групп по интересам. Инновационные проекты, несомненно, необходимы нам при росте роли информации в современном обществе для успешного развития".

Насыщенная программа Национальной лиги студенческих клубов России – 2019, которая вместила в себя максимум, завершилась тренингом для драйверов АлтГПУ и региона. Сергей Цыганков провел экспресс-прокачку лидеров.

"Многие любят играть в шашки, но не в шахматы. Это – проще. Потому что мы бежим от стратегий, – начал Сергей. – Комьюнити-органайзинг. Звучит довольно сложно, но на деле – интересный и необходимый метод. Его основатель – Сол Алински. Если простыми словами, то это техника создания сообществ".

Спикер рассказал об этапах создания сообществ, показал на примерах, как они работают. Один из пунктов – формулировка своей истории, или сторителлинг. Студенты вуза не стеснялись брать в руки микрофон – свободно и искренне рассказывали, как добились значимого для них успеха.

Сергей Цыганков выделил основные компетенции идеолога, то есть организатора сообщества, рассказал о мотивации и дисциплине, о препятствиях, мотиваторах. Темп и информативность – то, что четко характеризует последний этап – тренинг для драйверов.