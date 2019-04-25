Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров продают в элитном барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 8,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Элитный поселок, красивое, тихое место, из окон вид на лес, охраняемая территория, консьержка, детские оборудованные площадки, три фонтана, парковки для авто на территории, все удобства. Вход на территорию только для жителей поселка по электронным картам. Круглосуточное видеонаблюдение", – перечисляет плюсы жилья автор объявления.
В квартире имеется кондиционер, есть гардеробная комната, просторная ванная.
Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.
Комментарии
С дуба рухнули, что ли
85 квадратов это огромная?
Ценник конь. Огромная, Элитный, Охраняемая - дешевые слова для придания пафоса. Этой суммы она может быть стоит, разве что со всей мебелью. и то....смотреть на ее качество надо. С виду - гарнитур - дешман, столик и диван самые обычные, тож дешман, походу в остальном отже экономия.
Даже 6 не стоит
4 - с натяжечкой, не более!