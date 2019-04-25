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Огромную "двушку" в элитном поселке рядом с лесом продают в Барнауле за 8,7 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 85 квадратных метров находится на охраняемой территории на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров продают в элитном барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 8,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Элитный поселок, красивое, тихое место, из окон вид на лес, охраняемая территория, консьержка, детские оборудованные площадки, три фонтана, парковки для авто на территории, все удобства. Вход на территорию только для жителей поселка по электронным картам. Круглосуточное видеонаблюдение", – перечисляет плюсы жилья автор объявления.

В квартире имеется кондиционер, есть гардеробная комната, просторная ванная.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.04.2019 07:33
- гость -

С дуба рухнули, что ли

0  0
25.04.2019 07:52
krash

85 квадратов это огромная?
Ценник конь. Огромная, Элитный, Охраняемая - дешевые слова для придания пафоса. Этой суммы она может быть стоит, разве что со всей мебелью. и то....смотреть на ее качество надо. С виду - гарнитур - дешман, столик и диван самые обычные, тож дешман, походу в остальном отже экономия.

0  0
25.04.2019 08:04
- гость -

Даже 6 не стоит

0  0
25.04.2019 08:27
месный

4 - с натяжечкой, не более!

0  0
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