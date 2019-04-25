Ученые из США обнаружили следы бактериальных токсинов в 30% исследуемых популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет, в 80% – грибковых токсинов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал Environmental Health Perspectives.
"Эндотоксины грамотрицательных бактерий, а также грибковые глюканы часто вызывают острые или хронические респираторные болезни. Их обнаружение в жидкости для вейпов в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько опасны подобные испарители для здоровья курильщиков", – рассказывает Дэвид Кристиани из Гарвардского университета (США).
Так, в каждом третьем исследуемом наполнителе присутствовали токсины, которые содержатся в оболочках многих опасных бактерий. Это кишечная палочка, возбудители гонореи и чумы. Таких было больше в картриджах и жидкостях с фруктовым вкусом. Почти во всех были глюканы, это токсины, вырабатываемые болезнетворными грибками. Они вызывают развитие астмы и других серьезных проблем с органами дыхания. Следы грибков обнаружили в основном в наполнителях с ароматом табака и ментола.
Ранее ученые установили, что испарения электронных сигарет содержат много канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания. Курение вейпов делает стенки артерий и вен более тонкими и ломкими, что приводит к проблемам с сердцем.
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