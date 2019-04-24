Глава КНДР Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и впервые дал полноценное интервью иностранному журналисту на телеканале "Россия-1".
"Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным, и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове", – цитируют Ким Чен Ына "Вести.ру".
Северокорейский лидер отметил, что его поездка в Россию началась хорошо и оставила теплые впечатления. В Россию он приехал впервые.
Напомним, в четверг, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры. Встреча будет посвящена урегулированию проблем на Корейском полуострове. Одна из главных тем – вопросы ядерного разоружения и двухстороннего сотрудничества.
Полную версию эксклюзивного интервью журналисту Павлу Зарубину можно посмотреть в воскресенье, 28 апреля, на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в 22:00 (мск).
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