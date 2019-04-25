В Алтайском отделении Пенсионного фонда рассказали, как будет осуществляться доставка пенсий на майских праздниках.
"В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2019 года территориальные органы ПФР в городах и районах Алтайского края не работают с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Доставка пенсий будет осуществляться на основании действующего графика с учетом особенностей и режимов работы сельских отделений почтовой связи", – сообщили в пресс-службе ПФР.
Почтовые отделения уходят на выходные 1 и 9 мая. С учетом режимов работы отделений почтовой связи доставка пенсий начнется 3 мая 2019 года в соответствии с действующим графиком.
Доставка пенсий за 9 мая будет проведена 7 и 8 мая.
С 10 мая 2019 года доставка пенсий и других выплат отделениями почтовой связи будет производиться в соответствии с графиком.
А вот график перечисления пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения не изменится.
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