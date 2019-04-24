Украина больше не будет держать в секретности изобретения, которые были признаны гостайной в период Советского Союза, сообщает "РБК-Украина".
Решение о разрыве было принято в рамках общей стратегии выхода из договоров СНГ.
Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений действовало на территории СНГ. Документ был заключен 4 июня 1999 года. Государства, принявшие документ, соглашались хранить в секретности данные о патентах, выданных на засекреченные изобретения во времена СССР. Чтобы рассекретить какой-либо патент, нужно было получить разрешение Роспатента.
В последние пару лет Украина вышла из соглашения о сотрудничестве органов безопасности и разведслужб СНГ, по экономическому сотрудничеству.
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