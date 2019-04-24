Винодельческие предприятия Крыма оказались под угрозой остановки производства из-за прекращения поставок стеклянных бутылок. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Белика.
"Ситуация с "Кавминстекло", когда наши предприятия могут остаться без стеклотары, – очередная проблема, к решению которой нужно подключаться на уровне федеральных ведомств. Поэтому мною были направлены обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, Генеральной прокуратуры, Минпромторга, полпреду ЮФО и СКФО. Просьба одна – помочь нашим предприятиям, как частным, так и государственным, которые понесут колоссальные убытки в связи с реальной перспективой остановки производства в туристический сезон", – заявил Белик.
АО "Кавминстекло" является одним из двух поставщиков стеклотары в Крым. Компания перешла под контроль американских акционеров. Из-за санкций США против России компания прекращает поставки бутылок в Крым.
По словам Дмитрия Белика, если не найти решения оперативно, то производство будет остановлено на срок от полугода.
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