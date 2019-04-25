История с ошибочным удалением молочной железы у 57-летней женщины в Саратове дошла до уголовного дела. Следователи проверят работников больницы по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Подробности сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Речь идет о НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-2 ОАО "РЖД".
"По версии следствия, в 2017 году пострадавшая обратилась за медицинской помощью в учреждение, представив все необходимые документы ранее пройденного обследования, где впоследствии ей в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг в онкологическом отделении были оказаны платные медицинские услуги по удалению правой молочной железы. Однако работниками больницы был поставлен диагноз, основываясь только на обследовании, которое женщина ранее проводила в учреждении не онкологического профиля. Уточнение и подтверждение диагноза не проводилось", – сообщили в ведомстве.
Женщине удалили молочную железу. Но оказалось, что диагноз – рак правой молочной железы – был поставлен ошибочно.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания работниками медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
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