Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкой областей Украины. Документ опубликован на сайте Кремля: http://kremlin.ru/acts/news/60358
"В целях защиты прав и свобод человека и гражданина (…) постановляю установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", – сказано в документе.
В нем содержится перечень документов, которые требуются от жителей ДНР и ЛНР для получения российского паспорта.
Заявления должны быть рассмотрены в течение трех месяцев.
Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, дающий ему право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке в гуманитарных целях.
Сейчас в России находится более миллиона выходцев с юго-востока Украины.
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