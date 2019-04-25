Депутаты Барнаульской городской думы на заседании в четверг, 25 апреля, отклонили изменения в бюджет для выделения из казны за один раз 5,3 млрд рублей по исполнительным производствам. Подробности с заседания передает корреспондент портала Amic.ru.

На самом деле этот вопрос традиционно обсуждают в БГД во время весеннего внесения поправок в бюджет. Городская администрация предложила поправки скорее формально. И в мэрии, и в Думе откровенно говорят, что погасить долги по всем искам за один раз просто невозможно.

Как сообщила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политики администрации Барнаула Надежда Тиньгаева, сейчас на исполнении находится 180 исполнительных производств на сумму 5,3 млрд рублей. Более миллиарда рублей "висит" на мэрии за проведение капремонта в многоквартирных домах, предоставление жилья взамен аварийного. За содержание и ремонт дорог, освещение, водоотведение и очистку сточных вод – 3,1 млрд рублей.

В 2018 году на исполнение производств было направлено всего 225 млн рублей, что, конечно, проблему не решило. Но и выделить всю сумму за раз тоже невозможно – на это потребуется седьмая часть расходов бюджета. По словам Тиньгаевой, город просто останется без средств на выплату зарплаты, финансирование коммунальных услуг и так далее.

"Мы вынуждены отклонить это решение. Понимаем, что их надо исполнить. Но на исполнение всех требований исполнительных производств пришлось бы направить 70% бюджета. У нас просто не останется денег на другие нужды", – прокомментировала председатель БГД Галина Буевич.

Большинство депутатов отклонили это предложение, воздержались от голосования коммунисты и депутат-справедливоросс.