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"Купола воссияют": жителей Алтая просят помочь достроить храм в Косихе

, ИА "Амител", Роман Поздняков
650 тысяч рублей необходимо для приобретения трех церковных куполов
Церковь без куполов

Церковь без куполов

В Косихинском районе Алтайского края на средства жителей строят храм. Осталось совсем немного – выкупить купола и водрузить. На данный момент это невозможно без дополнительной помощи. Рассказываем, почему. 

Как детский сад стал храмом

В 1992 году в Косихе закрылся детский сад, а в пустующем здании организовали церковь. В первой половине строения поселилась семья священника, а во второй, шириной около четырех метров, до сих пор принимают прихожан. Общению с Богом это, может, и не мешает, но церковные обряды, такие как крестины, молитвы и празднования значимых христианских событий организовать в таких условиях сложно.

Жители района решили построить церковь своими силами. Средства на возведение новой Свято-Троицкой церкви собирали всем миром, пожертвования приносили кто сколько мог. Подключились фермеры, предприниматели и простые жители. Общее дело объединило односельчан.

Церковь без куполов

В течение четырех лет жители Косихинского района в прямом смысле по кирпичику возводили светлое место. К 2019 году удалось закончить кирпичную кладку, вставить окна и начать внутреннюю отделку. Барнаульская епархия выделила кровельную черепицу.

Но как иногда случается, средств не хватило на самое главное – на  три золотых купола, которые должны будут символизировать Святую Троицу.

В настоящий момент строительство не может быть окончено без приобретения куполов. И службы по-прежнему проходят в здании старого детсада. Настоятель церкви отец Александр не привык жаловаться: "Службу ведем, и количество прихожан увеличивается. В Вербное воскресенье в церковь прибывали со всего района, и  настроение было праздничным". Батюшка лишь вскользь упомянул о том, что прихожанам невозможно было протолкнуться и было очень душно. Священник добавил, что количество крещеных детишек растет с каждым днем, а значит, новая церковь просто необходима.

Вера настоятеля Свято-Троицкой церкви остается крепка: "Купола, несомненно, будут сиять, я в это верю! Мы будем молиться и справимся с Божьей помощью".

Жители района надеются водрузить купола Свято-Троицкой церкви к проведению краевого литературного фестиваля, посвященного памяти Роберта Рождественского. Мероприятие ежегодно проводится в Косихе в июне месяце. В район приезжают литераторы, представители власти и просто почитатели таланта поэта не только из городов и районов Алтайского края, но и из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Всем миром

Стоимость куполов составляет 650 тысяч рублей. Казначей попечительского совета Свято-Троицкой церкви Иван Чернышев рассказывает, что договор на изготовление долгожданных куполов уже подписан, но пока не будет собрана нужная сумма, их просто не отдадут. Отметим, Косихинский район сегодня остается одним из немногих в крае, где нет большой церкви.

Впрочем, мечта жителей района может осуществиться. Если вспомнить православные традиции и всем миром скинуться на покупку куполов, то уже в ближайшее время новый храм распахнет свои двери для прихожан.

Деньги можно перечислять на счет:

Местная православная религиозная организация прихода Свято-Троицкой церкви с. Косиха Алтайского края Барнаульской епархии Русской православной церкви
БИК 040173604
ИНН 2249009742
КПП 224901001
Счет получателя: 40703810602000000582
Кор. Счет: 30101810200000000604
Банк получателя: Отделение №8644 ОАО "Сбербанка России"
Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство церкви в с. Косиха.
А также перевод на банковскую карту: 4279 0200 1065 5797
на имя Чернышева Ивана Дмитриевича р/с 408 17  810 8 02632602 468

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

25.04.2019 08:58
- гость -

Золотые купола душу мою радуют,
А то не дождь, а то не дождь - слёзы с неба капают,
Золотые купола на груди наколоты,
Только синие они и ни крапа золота. И ни крапа золота.


1  0
25.04.2019 09:04
гость

Может "Батюшка" будет все руб отдавать которые получает за "Крещение детей" и других обрядов по прейскуранту!
А то захватили детский сад для детей, и хорошо там себя чувствуют!
Путь ещё Московские "Попы" помогут в захвате территории в Косихе!

0  0
25.04.2019 09:18
- гость -

денег не дам

0  0
25.04.2019 09:23
- гость -

Детский сад никто не захватывал, построили новый, большой, старый деревянный стал не нужен. Территория заростала бурьяном.

0  0
25.04.2019 09:25
Елена

Обязательно скину денежку, скоро Пасха - святой праздник - надо помогать....

0  1
25.04.2019 09:28
- гость -

Конечно, зачем свои храмы строить? Есть же легушачий нотрд дам...туда надо деньги ? Да, комментаторы?

0  1
25.04.2019 09:32
- гость -

Зачем вообще комментировать, то что тебя не интересует. Не хочешь помогать, иди с миром, ни кто не осудит. Благотворительность дело добровольное, по запросу души.

0  0
25.04.2019 09:38
- гость -

Конечно, зачем свои храмы строить? Есть же легушачий нотрд дам.

А туда все прям кинулись помогать))

1  0
25.04.2019 09:42
- гость -


25.04.2019 09:28
- гость -
чужие деньги считаете, кому хотим тому и помогаем

1  0
25.04.2019 09:47
- гость -

25.04.2019 09:32
- гость -
Благотворительность дело добровольное, по запросу души.

а то
Освобождаются от налогообложения:

религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной деятельности;

религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
НК РФ

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