В Косихинском районе Алтайского края на средства жителей строят храм. Осталось совсем немного – выкупить купола и водрузить. На данный момент это невозможно без дополнительной помощи. Рассказываем, почему.

Как детский сад стал храмом

В 1992 году в Косихе закрылся детский сад, а в пустующем здании организовали церковь. В первой половине строения поселилась семья священника, а во второй, шириной около четырех метров, до сих пор принимают прихожан. Общению с Богом это, может, и не мешает, но церковные обряды, такие как крестины, молитвы и празднования значимых христианских событий организовать в таких условиях сложно.

Жители района решили построить церковь своими силами. Средства на возведение новой Свято-Троицкой церкви собирали всем миром, пожертвования приносили кто сколько мог. Подключились фермеры, предприниматели и простые жители. Общее дело объединило односельчан.

Церковь без куполов

В течение четырех лет жители Косихинского района в прямом смысле по кирпичику возводили светлое место. К 2019 году удалось закончить кирпичную кладку, вставить окна и начать внутреннюю отделку. Барнаульская епархия выделила кровельную черепицу.

Но как иногда случается, средств не хватило на самое главное – на три золотых купола, которые должны будут символизировать Святую Троицу.

В настоящий момент строительство не может быть окончено без приобретения куполов. И службы по-прежнему проходят в здании старого детсада. Настоятель церкви отец Александр не привык жаловаться: "Службу ведем, и количество прихожан увеличивается. В Вербное воскресенье в церковь прибывали со всего района, и настроение было праздничным". Батюшка лишь вскользь упомянул о том, что прихожанам невозможно было протолкнуться и было очень душно. Священник добавил, что количество крещеных детишек растет с каждым днем, а значит, новая церковь просто необходима.

Вера настоятеля Свято-Троицкой церкви остается крепка: "Купола, несомненно, будут сиять, я в это верю! Мы будем молиться и справимся с Божьей помощью".

Жители района надеются водрузить купола Свято-Троицкой церкви к проведению краевого литературного фестиваля, посвященного памяти Роберта Рождественского. Мероприятие ежегодно проводится в Косихе в июне месяце. В район приезжают литераторы, представители власти и просто почитатели таланта поэта не только из городов и районов Алтайского края, но и из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Всем миром

Стоимость куполов составляет 650 тысяч рублей. Казначей попечительского совета Свято-Троицкой церкви Иван Чернышев рассказывает, что договор на изготовление долгожданных куполов уже подписан, но пока не будет собрана нужная сумма, их просто не отдадут. Отметим, Косихинский район сегодня остается одним из немногих в крае, где нет большой церкви.

Впрочем, мечта жителей района может осуществиться. Если вспомнить православные традиции и всем миром скинуться на покупку куполов, то уже в ближайшее время новый храм распахнет свои двери для прихожан.

Деньги можно перечислять на счет:

Местная православная религиозная организация прихода Свято-Троицкой церкви с. Косиха Алтайского края Барнаульской епархии Русской православной церкви

БИК 040173604

ИНН 2249009742

КПП 224901001

Счет получателя: 40703810602000000582

Кор. Счет: 30101810200000000604

Банк получателя: Отделение №8644 ОАО "Сбербанка России"

Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство церкви в с. Косиха.

А также перевод на банковскую карту: 4279 0200 1065 5797

на имя Чернышева Ивана Дмитриевича р/с 408 17 810 8 02632602 468