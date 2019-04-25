Депутат Барнаульской городской думы Марат Жумадилов добровольно и досрочно сложил полномочия. Его заявление было удовлетворено только что на заседании БГД 25 апреля. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru. Депутат решил сложить полномочия по причине переезда в другой город.

Вопрос о сложении полномочий депутата, члена фракции "Единой России" Марата Жумадилова внесен в повестку заседания Думы накануне. За это решение депутаты проголосовали единогласно. Жумадилов был избран по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район).

Свой решение депутат объяснил переездом в другой город на работу: Жумадилов последние несколько месяцев фактически проживал в Москве. Как говорит он сам, уехать в столицу пришлось в связи с необходимостью развивать предприятие, которое возглавляет депутат – "Алтайский геофизический завод".

"Очень сожалею, что наш коллега переезжает в другой регион. Он очень опытный депутат, который хорошо знает экономику нашего города. Но так сложились обстоятельства, что он с семьей покидает регион", – прокомментировала председатель БГД Галина Буевич.

"Стало необходимо работать в Москве, чтобы просто сохранить предприятие и рабочие места для города, – сказал Жумадилов (цитата партии "Единой России"). – Получается, что даже живя в Москве, я продолжаю работать на родной Барнаул. Более того, через пару лет я рассчитываю вернуться".

По его словам, решение отказаться от мандата далось непросто, но он понимает, что избирателям нужен человек, который может держать связь с ними на постоянной основе.

"Я благодарен коллегам по Барнаульской городской думе, партии "Единая Россия" за годы совместной работы. Я работал депутатом один полный созыв и полтора года нынешнего созыва. За это время удалось многое сделать для моего округа, избирателей. Надеюсь, что мое место займет достойный человек, который будет представлять жителей округа в Барнаульской гордуме", – добавил он.

Марат Жумадилов – член комитета по бюджету, налогам и финансам. Его уход означает довыборы в БГД. Жумадилов был избран от партии "Единая Россия" по одномандатному округу №2 (Железнодорожный район Барнаула). Дума должна объявить выборы на июньском заседании, и пройдут они в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Добавим, что он стал фигурантом скандала с декларациями. У него и еще четырех депутатов прокуратура обнаружила серьезные неточности в сведениях о доходах. Дело дошло до суда, который постановил БГД рассмотреть вопрос о лишении их мандатов. Это БГД намеревается сделать к майскому заседанию. Однако по информации Amic.ru, политического решения – лишать их всех мандатов или нет – пока не принято.